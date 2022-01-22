Реформа школьного питания Беглова привела к росту коррупции и картелей в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал очередное интервью, в рамках которого затронул реформу школьного питания. По его словам, власти работают в этом направлении, однако на деле большинство городских предприятий обанкротились.
Задумка петербургских властей изначально была неплохой. Они намеревались повысить качество услуг, победить коррупцию и картелизированность, сделать прозрачной всю систему. Реализовать реформу пригласили Алексея Барабанщикова, который стал главой Управления социального питания.
Барабанщиков активно взялся за наведение порядка в сфере, однако проработать смог только год. В 2019 году его арестовали и уволили. Причиной стало интервью нового главы УСП, в котором тот открыто заявил, что действующее руководство Петербурга, в частности Беглов, не заинтересованы в проведении реформы.
Единую документацию для торгов, разработанную УСП, так и не стали применять повсеместно, а стандарт питания не сделали обязательным. Беглов так и не подписал «дорожную карту» реформы, что свело на нет все старания Барабанщикова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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