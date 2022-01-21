Безумие: Баханович высказалась о мусорной реформе в Петербурге

Организаторы мусорной реформы в Санкт-Петербурге должны были просчитать все риски. Об этом заявила юрист Ирина Баханович.

Активистка назвала провалом Смольного и губернатора Александра Беглова ситуацию с невывезенным мусором. Баханович охарактеризовала отношение городских властей к жителям как издевательство.

«Это безумие! Когда вся страна на таких длительных выходных, кому в голову пришло запустить мусорную реформу 1 января? Почему не 1 февраля? А потом мы опять слышим – это саботаж, это передел бизнеса, это нехватка транспорта, новый оператор пришел, он не был готов к проблемам», — высказалась эксперт.

В первый же день 2022 года в Петербурге запустили мусорную реформу. Однако вместо чистых площадок горожане вынуждены наблюдать зловонные кучи отходов. Жители в массовом порядке пишут жалобы на различные порталы, посвященные городу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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