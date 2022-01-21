Снизить транспортную нагрузку в Петербурге поможет новый проект «Мегалайна»

Международный опыт развития транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) станет опорой для компании «Мегалайн» при развитии соответствующих проектов в Петербурге. Глава компании Геннадий Коркупятник заявил, что специалисты уже обратили внимание на проекты японского бюро Nikken Sekkei.

Компания «Мегалайн» планирует проанализировать опыт, в том числе французского AREP, в проектах развития ТПУ. Лучшие идеи будут адаптировать под Санкт-Петербург.

«Единой концепции развития ТПУ не существует. Все зависит от конфигурации дорог, пассажирооборота и задействованных видов транспорта, а также от расположения объекта в структуре города и от окружающей застройки», — объяснил Корупятник в беседе с РИА Новости.

«Мегалайн» в конце 2021 года презентовал макеты ТПУ для Северной столицы. В ближайшем будущем в Петербурге появится 61 пересадочный пункт. Проект уже оценил президент Владимир Путин. Он назвал идею интересной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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