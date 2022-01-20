Упоминание блокадников в речи Беглова о транспортной реформе привело к недовольству петербуржцев 

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Почти в каждой своей речи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов упоминает ветеранов и блокадников. Самопиар градоначальника на встрече с деятелями культуры 20 января на фоне транспортной реформы спровоцировал недовольство среди пожилых петербуржцев, пишет live24.
Соответствующая реформа должна стартовать в городе в 2022 году.
Однако он не упомянул, сколько будет длиться эта реформа в Северной столице, и как скоро ветераны и блокадники смогут пользоваться маршрутками бесплатно. В Москве такие революционные решения начали внедрять еще в 2013 году, но в 2022 году транспортная реформа в столице все еще не завершена.
Очередное упоминание блокадников в речи Беглова спровоцировало возмущение и недовольство в рядах самих ветеранов. Градоначальник упоминает их в каждой речи к месту и не к месту, по сути оскорбляя память о войне. Они уверены, что все это необходимо исключительно для самопиара.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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