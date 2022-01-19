Чиновник Смольного убедился в реальности мусорного коллапса в Санкт-Петербурге

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Вице-губернатор Валерий Пикалев был уверен, что проблема искусственно раздувается в СМИ. Однако после присланного ему фоототчета поменял свое мнение.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев принял решение об экстренной проверке «Невского экологического оператора». Чиновник до последнего отказывался верить в мусорный коллапс, однако сотрудники по его заданию отправили ему снимки помоек, которые повергли его в шок. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Экопротест».
Северная столица превратилась в большую помойку с приходом нового оператора «НЭО». Из-за попустительства предприятия и Смольного город с начала 2022 года страдает от неубранного мусора.
Тему заваленного помоями Петербурга высмеял популярный музыкант Сергей Шнуров. В клипе на песню «Пока так» лидер группы «Ленинград» на фоне мусора иронично прошелся по всем больным темам, которые связанны с коммунальным коллапсом в городе. После выхода резонансного видео Смольный начал критиковать музыканта, вместо решения коммунальных проблем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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