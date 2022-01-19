Более 50 мундепов Петербурга выступили с требованием отставки Беглова с поста губернатора

Нерешенные многочисленные проблемы и управленческий кризис в администрации города наглядно свидетельствуют о том, что Петербургу не нужен губернатор, не способный взять на себя ответственность за решение проблем.

Более 50 муниципальных депутатов Петербурга подписали требование отставки губернатора Александра Беглова. Авторы Telegram-канала «Ассамблея» пишут, что недовольства мундепов и петербуржцев стало закономерным итогом бездеятельности Беглова.

«Беглов — трусливый бюрократ. Очевидные проблемы он игнорирует, в кризисных ситуациях он попросту исчезает, чтобы не давать комментариев по острым темам», – отмечают авторы паблика «Ассамблея» .

Такой подход «невидимости» Беглов использовал и во время обострения пандемии коронавируса, и в вопросе введения антиковидных ограничений, коснувшихся бизнеса и горожан. В период организации работ по уборке снега и провала мусорной реформы Беглов тоже исчез из поля зрения общественности.

Петицию горожан за отставку Беглова подписали уже более 20 тысяч горожан. По мнению депутата ЗакСа Бориса Вишневского, требования жителей Петербурга вполне обоснованы, так как ситуация уже вышла из-под контроля.

Представитель Движения гражданских инициатив, политического и экономического аналитика Владимир Соловейчик убежден , что Беглов должен как можно оперативно разобраться с городскими проблемами и привлечь ответственных чиновников к ответу. Если этого не произойдет, нужно ставить вопрос о смене власти в Петербурге, начиная с первого лица города, резюмировал политолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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