Юрист Сорокин обвинил Смольный в несоблюдении правил Роспотребнадзора

Сегодня, 15:24

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Юрист Сорокин обвинил Смольный в несоблюдении правил Роспотребнадзора
Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/

В Санкт-Петербурге спустя почти три недели с даты запуска «мусорной реформы» так и не налажена уборка и вывоз мусора. Это должно заинтересовать сотрудников Роспотребнадзора, считает общественный деятель, юрист Никита Сорокин. Он уверен, что усугубляющаяся с каждым днем ситуация представляет собой угрозу для населения, поэтому странно, что разрешением проблемы не занимаются. 

«Мы боремся с ковидом, но при этом антисанитария разрастается полным ходом в городе. Это противоречит санитарным нормам и правилам федерального Роспотребнадзора. Где Роспотребнадзор? Почему он не бежит бороться с этими помоями?» - прокомментировал мусорный коллапс Сорокин. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев на профильном совещании 19 января заявил, что обращения по мусору будут обрабатываться в течение суток, а каждый проблемный случай будут пристально изучать. Назначенный Смольным регоператор «НЭО» при этом признал, что сроки вывоза отходов также необходимо корректировать. 

«Сейчас должны раз в трое суток вывозить. Надо раз в два дня или даже ежесуточно», - считает глава «НЭО» Екатерина Горшкова. 

Увеличить количество рейсов регоператор обещает после расширения автопарка мусоровозов, запланированного на конец января – их станет 26. Еще 30 грузовых автомобилей должны появиться у регоператора в феврале. Но подобного количества спецтехники все равно не будет хватать для обслуживания мегаполиса. 

Проблема усложняется из-за заниженных нормативов отходов, взятых в расчет при составлении территориальной схемы. Кроме того, не проработан ряд дополнительных вопросов при вывозе мусора. 

О вероятных проблемах при запуске мусорной реформы в том формате, в котором она была подготовлена, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова предупреждали неоднократно. Смольному предлагали обратить внимание на опыт других регионов, уже запустивших переход к новой системе обращения с отходами, но сделано этого не было. 

Залежавшийся во дворах мусор привлек крыс и других вредителей – потенциальных переносчиков опасных для здоровья человека болезней. Об этом администрацию Беглова предупреждали тоже, однако превентивных мер предпринято не было.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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