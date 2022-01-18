Юрист Сорокин обвинил Смольный в несоблюдении правил Роспотребнадзора

Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО
Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...Подробнее
В Санкт-Петербурге спустя почти три недели с даты запуска «мусорной реформы» так и не налажена уборка и вывоз мусора. Это должно заинтересовать сотрудников Роспотребнадзора, считает общественный деятель, юрист Никита Сорокин. Он уверен, что усугубляющаяся с каждым днем ситуация представляет собой угрозу для населения, поэтому странно, что разрешением проблемы не занимаются.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев на профильном совещании 19 января заявил, что обращения по мусору будут обрабатываться в течение суток, а каждый проблемный случай будут пристально изучать. Назначенный Смольным регоператор «НЭО» при этом признал, что сроки вывоза отходов также необходимо корректировать.
Увеличить количество рейсов регоператор обещает после расширения автопарка мусоровозов, запланированного на конец января – их станет 26. Еще 30 грузовых автомобилей должны появиться у регоператора в феврале. Но подобного количества спецтехники все равно не будет хватать для обслуживания мегаполиса.
Проблема усложняется из-за заниженных нормативов отходов, взятых в расчет при составлении территориальной схемы. Кроме того, не проработан ряд дополнительных вопросов при вывозе мусора.
О вероятных проблемах при запуске мусорной реформы в том формате, в котором она была подготовлена, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова предупреждали неоднократно. Смольному предлагали обратить внимание на опыт других регионов, уже запустивших переход к новой системе обращения с отходами, но сделано этого не было.
Залежавшийся во дворах мусор привлек крыс и других вредителей – потенциальных переносчиков опасных для здоровья человека болезней. Об этом администрацию Беглова предупреждали тоже, однако превентивных мер предпринято не было.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...Подробнее
В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные...Подробнее
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...Подробнее
Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...Подробнее
Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии....Подробнее
За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...Подробнее
Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...Подробнее
Деньги пожилым людям будут перечислены на счет автоматически. Пенсионеры смогут получить новую одноразовую выплату...Подробнее
В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....Подробнее
Комментировать