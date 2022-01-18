Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам, Смольный не сможет решить проблему, а если Петербург и очистят от отходов, то это будет заслуга не команды губернатора Александра Беглова, а простых активистов и группы «Ленинград».

Вице-губернатор Валерий Пикалев ранее заявил, что Смольный решит проблему с вывозом отходов до 26 января. Эксперты ставят под сомнение обещания чиновника. Сорокин поделился мнением, что чиновники не справляются с нововведениями, а разрешить ситуацию получится, только если заставить ответственные компании работать на совесть. Также он отметил заслуги группировки «Ленинград» и общественников.

«Если они пойдут и уберут, это будет заслуга общественников и группы «Ленинград», которые стали обращать внимание на ту пакость, которую творит правительство Санкт-Петербурга. По-другому это не назвать. Это неуважение к своим жителям», – сказал активист.

Ранее «Ленинград» выпустили клип на песню «Пока так». Там Сергей Шнуров публично раскритиковал Смольный и Беглова за провал мусорной реформы и снегоуборочной кампании. Примечательно, что видео было снято на одной из городских помоек в Центральном районе. Клип стал популярным на YouTube и набрал десятки млн просмотров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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