«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея Шнурова «Пока так», так и ее творческое воплощение.

Юрист не согласился с критиками, которые обвинили бывшего лидера группы «Ленинград» в ненадлежащем подборе слов. Клип «Пусть так» посвящен провалу мусорной реформы в Северной столице, которую инициировала команда губернатора Александра Беглова.

«Я очень позитивно отношусь к этому клипу, я считаю, что это абсолютно правильный клип, и нам не нужно выбирать слов, как обращать внимание на те проблемы, которые возникают, мы не должны стесняться этого», – подчеркнул Сорокин.

Правозащитник отметил смелость Сергея Шнурова, который раскритиковал действия Смольного не только жестко и откровенно, но и вполне аргументированно. Во время клипа музыканты высмеивают работу коммунальщиков Северной столицы и иронично интересуются, «что гребет бегловская лопата». Действие происходит возле мусорных баков, заполненных до краев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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