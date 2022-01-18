«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

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Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея Шнурова «Пока так», так и ее творческое воплощение.
Юрист не согласился с критиками, которые обвинили бывшего лидера группы «Ленинград» в ненадлежащем подборе слов. Клип «Пусть так» посвящен провалу мусорной реформы в Северной столице, которую инициировала команда губернатора Александра Беглова.
Правозащитник отметил смелость Сергея Шнурова, который раскритиковал действия Смольного не только жестко и откровенно, но и вполне аргументированно. Во время клипа музыканты высмеивают работу коммунальщиков Северной столицы и иронично интересуются, «что гребет бегловская лопата». Действие происходит возле мусорных баков, заполненных до краев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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