У больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге образовалась пробка из скорых

В воскресенье, 19 апреля, кареты скорой помощи по несколько часов простаивали под больницей Святого Георгия в Санкт-Петербурге, чтобы передать пациентов, нуждающихся в госпитализации. Об этом сообщает «Фонтанка ».

«Стоим уже более двух часов, очередь не уменьшается», - рассказал один из водителей кареты скорой помощи, который стоял в пробке на Северном проспекте.

Причина затора, отметил водитель, в работе приемного покоя. Туда пускают лишь по одному новому пациенту, на оформление которого уходит в лучшем случае по полчаса. Водитель отметил, что из-за того, что машины подолгу простаивают в очереди, другие пациенты часами ждут медиков.

Отметим, больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом. Также больных коронавирусом принимают в Санкт-Петербурге в Введенской больнице, где тоже на минувшей неделе образовалась пробка из машин скорой помощи. Всего же в Северной столице пациентов с COVID-19 будут лечить в 9 больницах, а также в ближайшее время для лечения от коронавируса перепрофилируют 7 федеральных центров.