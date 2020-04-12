У больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге образовалась пробка из скорых

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Анна Лисова

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У больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге образовалась пробка из скорых
Скорая помощь

В воскресенье, 19 апреля, кареты скорой помощи по несколько часов простаивали под больницей Святого Георгия в Санкт-Петербурге, чтобы передать пациентов, нуждающихся в госпитализации. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Стоим уже более двух часов, очередь не уменьшается», - рассказал один из водителей кареты скорой помощи, который стоял в пробке на Северном проспекте.

Причина затора, отметил водитель, в работе приемного покоя. Туда пускают лишь по одному новому пациенту, на оформление которого уходит в лучшем случае по полчаса. Водитель отметил, что из-за того, что машины подолгу простаивают в очереди, другие пациенты часами ждут медиков.

Отметим, больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом. Также больных коронавирусом принимают в Санкт-Петербурге в Введенской больнице, где тоже на минувшей неделе образовалась пробка из машин скорой помощи. Всего же в Северной столице пациентов с COVID-19 будут лечить в 9 больницах, а также в ближайшее время для лечения от коронавируса перепрофилируют 7 федеральных центров.

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