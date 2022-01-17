Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...Подробнее
За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге, собрал свыше 50 млн просмотров.
Новый клип Шнурова нашел большой отклик у жителей Северной столицы. Многие граждане активно комментируют клип и отмечают, что в тексте песни артист передал всю суть ситуацию со снежно-мусорным коллапсом.
«Бедный, бедный наш город, как ему не везет»;
«Не в бровь, а в бесстыжие глаза»;
«Хоть кто-то губернатору в лицо высказался открыто», — пишут пользователи Сети
Однако далеко не все оценили творчество музыканта. Властям Петербурга, в отличие от его жителей, новый клип не понравился. Так, спикер парламента Александр Бельский считает, что новый хит Шнурова — это не песня, а «творческий мусор».
Ситуация с уборкой снега в Северной столице продолжает волновать граждан. Уже на протяжении двух месяцев жители города массово жалуются на некачественную уборку улиц. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов игнорирует обращения граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...Подробнее
Деньги должны поступить на счет до конца текущего месяца. Владельцев банковских пластиковых карт национальной платежной...Подробнее
Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...Подробнее
Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...Подробнее
В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные...Подробнее
Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...Подробнее
Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...Подробнее
Поджог спровоцировал пожар, уничтоживший и баню, и сарай пожилой женщины. Чрезвычайное происшествие случилось в поселке...Подробнее
Деньги пожилым людям будут перечислены на счет автоматически. Пенсионеры смогут получить новую одноразовую выплату...Подробнее
Президент РФ Владимир Путин хотел бы восстановить былую славу России и готов к применению «кровавых методов». Об этом...Подробнее
Комментировать