Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге, собрал свыше 50 млн просмотров.

Новый клип Шнурова нашел большой отклик у жителей Северной столицы. Многие граждане активно комментируют клип и отмечают, что в тексте песни артист передал всю суть ситуацию со снежно-мусорным коллапсом.

«Бедный, бедный наш город, как ему не везет»;

«Не в бровь, а в бесстыжие глаза»;

«Хоть кто-то губернатору в лицо высказался открыто», — пишут пользователи Сети

Однако далеко не все оценили творчество музыканта. Властям Петербурга, в отличие от его жителей, новый клип не понравился. Так, спикер парламента Александр Бельский считает, что новый хит Шнурова — это не песня, а «творческий мусор».

Ситуация с уборкой снега в Северной столице продолжает волновать граждан. Уже на протяжении двух месяцев жители города массово жалуются на некачественную уборку улиц. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов игнорирует обращения граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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