Популяция петербургских крыс распространяется от окраин к Смольному

Судя по жалобам на портале «Наш Санкт-Петербург» , поступающим в связи с повсеместно неубранным мусором, крысы постепенно расширяют свой ареал обитания, приближаясь к центру города и захватывая Смольный в своеобразное кольцо. Если раньше большинство сообщений о крысах поступало с окраин Петербурга, то теперь все чаще о вредоносных грызунах сообщают жители центральных районов.

Так, о нашествии грызунов сообщали жители улицы Короленко. Мусор с площадки возле дома 7, литер А не вывозили уже очень давно.

Причем жалобы на горы мусора по этому адресу с разницей в пару дней оставили сразу несколько местных жителей.

Не лучшим образом обстоят дела в Заячьем переулке у дома 3, литер А.

Отчаявшиеся петербуржцы начинают складировать отходы повсюду: в нишах домов и непредназначенных для этого площадках. Однако горожане не исключают, что отходы в самых разных «тайниках» прячут и сами коммунальщики, чтобы его не вывозить. Например, на проспекте Бакунина,29 литер А мусор свалили за контейнерной площадкой.

Городские урны также остаются переполненными, птицы и ветер разносят отходы по округе. Вот, например, фотография мусорной урны на Суворовском проспекте, 61, литер А.

Отметим, что птицы тоже могут быть разносчиками опасных инфекций. Питаясь на помойках, они могут переносить на себе вредоносные бактерии. Об этом ранее заявлял руководитель северо-западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

«Потом дети играют с голубями, а потом голуби кормятся в подъездах и парадных от человека, крысы тоже постоянно живут с нами, заходят в жилище. Это все печально может закончиться. Я не хочу говорить, что обязательно так будет, но возможно, что так и будет», - предостерегал эколог.

Мусорная реформа запущена Смольным 1 января. С тех пор вывоз отходов практически перестали осуществлять. У команды губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова было три года, чтобы подготовить плавный переход к новой системе обращения с ТКО, однако сделано этого не было, в результате чего и наступил мусорный коллапс. Теперь крысы и другие паразиты могут поселиться в Смольном в самое ближайшее время – территории вокруг они уже практически заполонили.

Фото: со страниц с жалобами на gorod.gov.spb.ru

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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