«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

Сегодня, 15:52

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«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»
Фото: gov.spb.ru

Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в депутатскую среду города.

В ходе прошедшего заседания парламента Северной столицы его председатель Александр Бельский прокомментировал клип Сергея Шнурова на песню «Пока так». По его словам, данное видео можно отнести к категории «творческий мусор». 

«Критика должна быть. Но мы должны защищать город. Есть коллеги, которые пытаются привлечь к себе внимание, сделать определенный хайп. Мое отношение вы знаете, я не люблю популизма», - отметил он.

Спикер ЗакСа считает, что данной песней эпатажный музыкант серьезно оскорбил город. Власти города, по его словам, прекрасно видят проблемы Петербурга. 

«Эту проблему мы видим, и ее надо решать, для нас, петербуржцев, основное, чтобы не оскорбляли наш город. Город – это наше святое. Для нас это важно. Мусор мы вывезем, а творческий мусор навсегда останется в нашей памяти», - заявил Бельский.

Некоторые парламентарии придерживаются другого мнения. К примеру, депутат ЗакСа Александр Кущак признался, что в эту зиму также пострадал из-за плохой уборки снега. По его мнению, должностные лица должны навести порядок в Петербурге. 

Плохую уборку снега в городе отметил и член фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов. Депутат считает, что в городе нужно решить проблему с плохой организацией работы коммунальных служб. 

«Сейчас тротуары не могут разобраться чьи, у кого песок, кому посыпать, ждут, пока жалобу кто-то напишет», - подчеркнул он.

В Петербурге уже не первый день складывается крайне тяжелая ситуация. Она вызвана некачественной уборкой города от последствий снегопада. Из-за на дорогах города регулярно образовываются пробки, а тротуары покрыты опасной для пешеходов наледью. При этом еще осенью губернатор Александр Беглов заверял, что город полностью готов к наступлению зимы. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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