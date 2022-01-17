«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

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Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в депутатскую среду города.
В ходе прошедшего заседания парламента Северной столицы его председатель Александр Бельский прокомментировал клип Сергея Шнурова на песню «Пока так». По его словам, данное видео можно отнести к категории «творческий мусор».
Спикер ЗакСа считает, что данной песней эпатажный музыкант серьезно оскорбил город. Власти города, по его словам, прекрасно видят проблемы Петербурга.
Некоторые парламентарии придерживаются другого мнения. К примеру, депутат ЗакСа Александр Кущак признался, что в эту зиму также пострадал из-за плохой уборки снега. По его мнению, должностные лица должны навести порядок в Петербурге.
Плохую уборку снега в городе отметил и член фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов. Депутат считает, что в городе нужно решить проблему с плохой организацией работы коммунальных служб.
В Петербурге уже не первый день складывается крайне тяжелая ситуация. Она вызвана некачественной уборкой города от последствий снегопада. Из-за на дорогах города регулярно образовываются пробки, а тротуары покрыты опасной для пешеходов наледью. При этом еще осенью губернатор Александр Беглов заверял, что город полностью готов к наступлению зимы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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