Мусорная реформа в Петербурге сыграла на руку «смольнинским решалам»

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Мусорная реформа, стартовавшая в Санкт-Петербурге 1 января 2022 года, тяжким грузом легла на плечи и без того страдающих от сезонных проблем жителей города: к прошлогодним сугробам и гололедице прибавились еще и «барханы» из отходов. Журналисты «Экспресс Газеты» нашли в реформе возможный коррупционный след, связанный с семьей Захватовых.
Как известно, что для одного мусор, для другого — золото. Как удалось выяснить журналистам, так и произошло в ситуации с провальной мусорной реформой в Петербурге, ставшей источником заработка для людей из окружения губернатора Александра Беглова, а именно — его неофициальных помощников и «смольнинских решал», братьев Захватовых. Как пишет «ЭГ» они являются кураторами Екатерины Горшковой, гендиректора акционерного общества «Невский экологический оператор» (НЭО), ответственного за организацию вывоза отходов.
По информации ряда СМИ, Захватовы продвигали мусорную реформу в Петербурге в своем интересе и не были заинтересованы в сохранении к запуску реформы работоспособной системы вывоза отходов — интерес для них представлял передел мусорного рынка. При их вероятном участии на аукционах НЭО по выбору перевозчиков для обслуживания города ранее победили компании «Автопарк №1 «Спецтранс» и «Ресурс АТЭ», совладельцы которых – семья Язевых и семья Закурдаевых, связаны между собой дружественными отношениями. В материале «ЭГ» также указано, что семья Язевых дружит с братьями Захватовыми.
Итогом этой авантюры стал скачок стоимости вывоза мусора. Так, максимальный расчетный объем рынка с 5,8 млрд рублей в 2021 году подскочил до 6,9 млрд рублей в 2022-м. Тариф на вывоз отходов с 5,58 рубля вырос до 6,40 рубля, став при этом обязательным для всех.
Таким образом, стоимость вывоза отходов подорожала на 1,1 млрд рублей, хотя сам объем рынка остался неизменным — 7,1 млн метров кубических. Эти данные позволяют прийти к выводу, что структуры из окружения градоначальника с запуском мусорной реформы получили возможность только в 2022 году «освоить» порядка миллиарда рублей из бюджета, и эта цифра в будущем году может только возрасти, передает «Экспресс газета».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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