Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге привлек внимание городских властей. По указанию губернатора Александра Беглова в городе «скупают» максимально возможное число блогеров и Telegram-каналы. Средства на борьбу с негативом выделят Андрей и Игорь Захватовы. Об этом сообщает издание pravda.ru .

В соцсетях уже ходят слухи , что решение об отставке Беглова принято на федеральном уровне. На этом фоне команда главы города занялась обелением его репутации.

Как рассказал автор Telegram-канала «Площадь Восстания» его пригласили в одно из зданий на Васильевском острове, принадлежащее семье Захватовых. Это помощники губернатора, сколотившие капитал на рынке переработки отходов. Блогеру без всяких расписок передали пять миллионов рублей на пиар Беглова в Сети в течение месяца.

Предположительно такую же сумму получили СМИ и его Telegram-канал Redovka, политтехнолог Андрей Песоцкий, портал семейной политики «Иван чай». Все они ранее критиковали петербургского градоначальника, а теперь встали на его сторону. Автор Telegram-канала «Площадь Восстания» подтвердил, что на встрече присутствовали блогеры и публицисты, ранее не сотрудничающие с правительством Петербурга. Общий бюджет пиар-кампании предположительно составил около 200 млн рублей.

СМИ не исключают, что лидеры общественного мнения могут способствовать повышению рейтинга губернатора на фоне имеющихся проблем. Однако неразборчивость в выборе пиарщиков и выплата стопроцентных авансов не гарантирует, что авторы не станут выполнять работу.

По информации Центра управления регионами, пресс-службу губернатора не волнуют нюансы. Источник в ЦУР рассказал, что медиакампанию против Шнурова якобы финансируют братья Захватовы. Их называют «кошельками губернатора». Близких товарищей Беглова подозревают в продвижении бизнес-интересов через градоначальника. Они имеют недвижимость за рубежом и автопарк люксовых автомобилей.

Примечательно, что петербургское издание «Фонтанка» ни разу за выходные не осветило новость о выходе клипа группы «Ленинград». Имеются данные, что главреда Александра Горшкова не раз видели в компании председателя городского парламента Александра Бельского на совещаниях у губернатора.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский также наткнулся на информацию о «покупке» блогеров в Сети. Он предполагает, что отпущенные деньги разворовываются.

«Смольный срочно покупает блогеров, чтобы они писали, как хорошо убирают город, и какие земляные червяки все, кто ругает губернатора за плохую уборку», — заявил он.

Напомним, что на городские СМИ, защищающие лично Беглова и не акцентирующие внимание на проблемах города, выделяется порядка двух миллиардов рублей. Те сотни миллионов рублей, которые выделили Захватовы, могли бы пойти на уборку улиц от снега и мусора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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