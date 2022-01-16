Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Сегодня, 11:41

0

Image 16+
Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей
скриншот

Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге привлек внимание городских властей. По указанию губернатора Александра Беглова в городе «скупают» максимально возможное число блогеров и Telegram-каналы. Средства на борьбу с негативом выделят Андрей и Игорь Захватовы. Об этом сообщает издание pravda.ru.

В соцсетях уже ходят слухи, что решение об отставке Беглова принято на федеральном уровне. На этом фоне команда главы города занялась обелением его репутации.

Как рассказал автор Telegram-канала «Площадь Восстания» его пригласили в одно из зданий на Васильевском острове, принадлежащее семье Захватовых. Это помощники губернатора, сколотившие капитал на рынке переработки отходов. Блогеру без всяких расписок передали пять миллионов рублей на пиар Беглова в Сети в течение месяца. 

Предположительно такую же сумму получили СМИ и его Telegram-канал Redovka, политтехнолог Андрей Песоцкий, портал семейной политики «Иван чай». Все они ранее критиковали петербургского градоначальника, а теперь встали на его сторону. Автор Telegram-канала «Площадь Восстания» подтвердил, что на встрече присутствовали блогеры и публицисты, ранее не сотрудничающие с правительством Петербурга. Общий бюджет пиар-кампании предположительно составил около 200 млн рублей.

СМИ не исключают, что лидеры общественного мнения могут способствовать повышению рейтинга губернатора на фоне имеющихся проблем. Однако неразборчивость в выборе пиарщиков и выплата стопроцентных авансов не гарантирует, что авторы не станут выполнять работу.

По информации Центра управления регионами, пресс-службу губернатора не волнуют нюансы. Источник в ЦУР рассказал, что медиакампанию против Шнурова якобы финансируют братья Захватовы. Их называют «кошельками губернатора». Близких товарищей Беглова подозревают в продвижении бизнес-интересов через градоначальника. Они имеют недвижимость за рубежом и автопарк люксовых автомобилей.

Примечательно, что петербургское издание «Фонтанка» ни разу за выходные не осветило новость о выходе клипа группы «Ленинград». Имеются данные, что главреда Александра Горшкова не раз видели в компании председателя городского парламента Александра Бельского на совещаниях у губернатора.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский также наткнулся на информацию о «покупке» блогеров в Сети. Он предполагает, что отпущенные деньги разворовываются.

«Смольный срочно покупает блогеров, чтобы они писали, как хорошо убирают город, и какие земляные червяки все, кто ругает губернатора за плохую уборку», — заявил он.

Напомним, что на городские СМИ, защищающие лично Беглова и не акцентирующие внимание на проблемах города, выделяется порядка двух миллиардов рублей. Те сотни миллионов рублей, которые выделили Захватовы, могли бы пойти на уборку улиц от снега и мусора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В школах Санкт-Петербурга все больше классов уходят на карантин

Сегодня, 13:49

Пиар-кампания Беглова обойдется петербургским налогоплательщикам в 200 млн рублей

Сегодня, 11:41

Петербургскими полицейскими задержана группа мошенников

Сегодня, 09:59

В Ленинградской области выросла сосулька-рекордсмен

Вчера, 22:04

Несмотря на оттепель, рыбаки из Санкт-Петербурга наводнили замерзший Финский залив

Вчера, 20:49

Шесть петербургских баров за отказ от проверки QR-кодов опечатаны следственным комитетом

Вчера, 17:59

В Санкт-Петербурге ученик пятого класса отравился водкой

Вчера, 15:04

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Вчера, 14:12

Введя QR-коды, дирекция Балтийского завода подстраховалась. Сегодня у его проходной дежурили полицейские и Росгвардейцы

Вчера, 11:19

В Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге бани, принадлежащей его же матери

16-01-2022, 23:24

Петербуржцы возмутились чрезмерному «усердию» коммунальных служб на детских площадках

16-01-2022, 22:00

В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки случилась потасовка с участием нескольких человек

16-01-2022, 14:14

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

Петербургский трамвай пострадал в результате дебоша пьяных пассажиров

15-01-2022, 19:09

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

Больше 2 500 человек было спасено отрядом волонтеров из Санкт-Петербурга «ЛизаАлерт»

14-01-2022, 21:59

Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

14-01-2022, 20:54

Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

14-01-2022, 19:44

Чиновники Петербурга своими ошибочными действиями лишили город 100 миллионов

14-01-2022, 14:03

Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

13-01-2022, 20:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

15-01-2022, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Вчера, 18:59

0

Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...

Подробнее
Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Вчера, 14:12

0

Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

16-01-2022, 09:59

0

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...

Подробнее
Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

0

Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

16-01-2022, 17:24

0

Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...

Подробнее
Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

16-01-2022, 13:34

0

Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту...

Подробнее
Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

16-01-2022, 15:39

0

Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они...

Подробнее
В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

0

Происшествие с любителем зимней рыбалки случилось накануне в Кировском районе. Трагедии чудом удалось избежать...

Подробнее