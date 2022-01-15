Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

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Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела популярность среди уличных музыкантов. Напевающих хит Шнурова коллективы запечатлели петербуржцы в разных районах Северной столицы.
Хит поистине взорвал YouTube, а теперь звучит буквально по всему Петербургу. Так, подписчики городских Telegram-каналов услышали новую песню «Ленинграда» в исполнении уличных музыкантов по меньшей мере на набережной канала Грибоедова и на Петроградской стороне.
Злободневная композиция Сергея Шнурова настолько быстро «ушла в народ», что может легко потеснить в «топе» предыдущий городской хит «В Питере – пить». В клипе на эту песню герои вовсю наслаждались питейными заведениями Петербурга, а сейчас пандемия и объявленный Смольным «комендантский час» не дают такой возможности горожанам, что делает «В Питере — пить» менее актуальной в современной повестке дня.
Новый хит «Ленинграда» посвящен главной проблеме города сезона 2021-2022: неубранным снегу, льду и мусору под ногами и на крышах. Известно, что клип на песню снят во дворе на улице Ефимова, то есть в самом центре Северной столицы. Авторы композиции винят в проблемах Петербурга команду губернатора Александра Беглова, о чем недвусмысленно говорится в тексте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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