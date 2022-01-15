Петербуржцы возмутились чрезмерному «усердию» коммунальных служб на детских площадках

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Курьезный случай произошел в центре Петербурга. Убирая территорию Опочиненского сада на Наличной улице, коммунальщики зачем-то посыпали песком детские горки. При этом подобные «перегибы» в работе служб Смольного сочетаются с полным отсутствием какой-либо уборки на других улицах.
Инцидент произошел на Васильевском острове. Посыпав горки песком, городские службы лишили детей возможности кататься на ватрушках и санках.
Не дождавшись качественной работы от коммунальщиков, жители Коломны решили взять ситуацию в свои руки. Они закупили на собственные средства песок и раздавали его всем желающим без ограничений с одним условием - сделать фотоотчет.
Нынешняя Зима в Петербурге оказалась для горожан непростым испытанием. Равнодушие коммунальщиков привело к тому, что город стал настоящей площадкой для выживания. Жители Северной столицы заваливают губернатора Александра Беглова жалобами на неубранный снег, гололед, сосульки, горы мусора, однако ситуация к лучшему не меняется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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