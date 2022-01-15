Петербуржцы возмутились чрезмерному «усердию» коммунальных служб на детских площадках

Курьезный случай произошел в центре Петербурга. Убирая территорию Опочиненского сада на Наличной улице, коммунальщики зачем-то посыпали песком детские горки. При этом подобные «перегибы» в работе служб Смольного сочетаются с полным отсутствием какой-либо уборки на других улицах.

Инцидент произошел на Васильевском острове. Посыпав горки песком, городские службы лишили детей возможности кататься на ватрушках и санках.

«То, что дорожки посыпали, ну да, спасибо, но зачем же горки-то, которые были накатаны детворой», - возмутился один из петербуржцев.

Не дождавшись качественной работы от коммунальщиков, жители Коломны решили взять ситуацию в свои руки. Они закупили на собственные средства песок и раздавали его всем желающим без ограничений с одним условием - сделать фотоотчет.

Нынешняя Зима в Петербурге оказалась для горожан непростым испытанием. Равнодушие коммунальщиков привело к тому, что город стал настоящей площадкой для выживания. Жители Северной столицы заваливают губернатора Александра Беглова жалобами на неубранный снег, гололед, сосульки, горы мусора, однако ситуация к лучшему не меняется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700