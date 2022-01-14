Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

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Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем треке высмеял работу коммунальных служб Северной столицы.
Клип Шнурова был снят в одном из дворов Петербурга рядом с Сенной площадью. В кадре за музыкантами расположились баки с до сих пор не вывезенным мусором. На подобные промахи коммунальных служб и обратил внимание музыкант в тексте новой композиции. Кроме того, Шнуров раскритиковал ответы чиновников на многочисленные жалобы петербуржцев.
«Я к телефону, недовольный: "Барышня, дай-ка мне Смольный". На том конце реки длинные звучат гудки. Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив. В Петербурге – биеннале, инсталляция помоев», — строки из новой композиции Шнурова.
Сергей Шнуров приобрел известность как фронтмен и основатель группы «Ленинград». После объявления о распаде коллектива в 2019 году артист стал основателем группы «Зоя» и сосредоточился на карьере телеведущего и общественного деятеля.
Ранее актер Иван Краско отправил письмо на имя президента РФ с просьбой повлиять на ситуацию в Северной столице. Его жалобу также поддержала актриса Инна Чурикова, подчеркнув, что забота о горожанах является обязанностью губернатора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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