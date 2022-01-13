Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

Вчера, 20:54

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Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 
Фото: pixabay.com

В 2022 году в Санкт-Петербурге будет открыто всего три спортивные площадки, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский и преподнес это в качестве достижения. Он также добавил, что спортивные зоны стоимостью 300 млн откроются в Колпино, Петродворце и на Московском шоссе.

Чиновник рассказал, что ведется активная работа с районами. Им уделяется внимание в области содержания спортивных площадок. Но Пиотровский не указал на то, что в городе острый дефицит спортивных зон. 

На сегодняшний день в Северной столице их не больше 2700, а в Москве около 24 000. Если учитывать разницу в числе жителей, то в культурной столице их должно быть порядка 10 тысяч. Выделенного миллиарда точно не хватит на такие цели. Выходит, что власти снова экономят на здоровье людей. 

Необходимо добавить, на самом деле к строительству этих комплексов Смольный не имеет отношения, потому что открыты они будут благодаря программе «Газпром – детям». Но властям это не помешало приписать достижение себе.

Но, наверное, не стоит говорить о скромной сумме. Сколько денег Смольному не давай, результат будет одинаковым. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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