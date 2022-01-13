Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы комитета торговый оборот Северной столицы с арктическими регионами РФ составил свыше 30 млрд рублей за 2021 год. И наращиванию оборотов способствовала именно деятельность комитета.

Работа данной структуры, по утверждению ее сотрудников, состоит в проведении деловых миссий в регионах АЗРФ и выставок на арктическую тему на международных форумах. Кроме того, в ведении структуры - издание каталога «Санкт-Петербург – Арктике» и работа над процветанием научно-производственного арктического кластера, а также воплощение в жизнь ряда проектов.

Оптимистичность заявления несколько портит жесткая критика Комитета контрольно-счетной палаты Петербурга, о которой писали СМИ. Журналисты назвали «арктический» Комитет «рудиментом Смольного» и предположили, что он создан для освоения бюджетных средств. В тех же публикациях говорится, что, по сути, Комитет по делам Арктики – всего лишь дублер других структур. И его работа никак не способствует развитию арктической зоны России.

Более того, в прошлом году Контрольно-счетная палата проверила деятельность Комитета с момента вступления в должность губернатора Александра Беглова и выявила немалое количество нарушений. Общая сумма их составила больше 13 млн рублей. В то же время руководство комитета не скупилось на премии себе и подчиненным, раздав свыше 11 миллионов сотрудникам. Мотивацией в виде оценки результативности работы при этом никто не занимался. Кроме того, некоторые СМИ провели расследование с целью выяснить, чем же все-таки занимаетсяи должен заниматься означенный комитет. Ответов на запросы о целях и итогах получить не удалось. Зато выяснили, что бюджетные ассигнования комитет тратит на собственные нужды, а не на Арктику, которой призван заниматься.

Похоже, что обнародованный комитетом по делам Арктики отчет предназначен лишь для симулирования напряженной работы перед петербургскими налогоплательщиками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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