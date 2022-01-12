Чиновники Петербурга своими ошибочными действиями лишили город 100 миллионов

Сегодня, 14:03

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Чиновники Петербурга своими ошибочными действиями лишили город 100 миллионов
Скриншот: https://vk.com/video-179038930_456239637

Из-за решения чиновников Смольного обновить дорогу на проспекте Стачек, а после отремонтировать на этом же участке водовод,  асфальт пришлось разворотить, что полностью перечеркивает ранее проделанную работу. В результате таких действий властей, город потерял более 100 миллионов из бюджета.

Новый асфальт на 4,5 участке дороги не пролежал и трех лет, его проложили только в 2019 году, на что потратили 102 миллиона. Уже в конце 2021 года чиновники решили ремонтировать водовод. Движение на участке перекроют, подтянут спецтехнику, работы продлятся минимум до середины 2023 года. Город ожидает транспортный коллапс, что особо прочувствуют водители, которые поедут с юга или юго-запада в центр города.

Петербуржцы уверены, что о необходимости ремонта труб было известно в 2019 году, но тогда в Смольном решили не озадачиваться данной проблемой. 

– Известно ли было, что пора менять ещё и трубы? Безусловно. А теперь асфальт, который не пролежал и трёх лет, будет удалён. Да, на его место положат свежий, но одна и та же дорога уже дважды будет оплачена из кармана налогоплательщиков, – рассказали в видеоролике общественников в паблике «Петербург – город перемен!».

Общественники возмущены халатным отношением чиновников, ведь необходимо было изначально обновить водопровод, а после класть асфальт. Петербуржцы уверены, что это не единственная ошибка Смольного. 

– Мы не хотим выбрасывать свои деньги на ветер. Так почему чиновники позволяют себе так обращаться с деньгами налогоплательщиков? – отмечают общественники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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