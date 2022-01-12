Чиновники Петербурга своими ошибочными действиями лишили город 100 миллионов

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Из-за решения чиновников Смольного обновить дорогу на проспекте Стачек, а после отремонтировать на этом же участке водовод, асфальт пришлось разворотить, что полностью перечеркивает ранее проделанную работу. В результате таких действий властей, город потерял более 100 миллионов из бюджета.
Новый асфальт на 4,5 участке дороги не пролежал и трех лет, его проложили только в 2019 году, на что потратили 102 миллиона. Уже в конце 2021 года чиновники решили ремонтировать водовод. Движение на участке перекроют, подтянут спецтехнику, работы продлятся минимум до середины 2023 года. Город ожидает транспортный коллапс, что особо прочувствуют водители, которые поедут с юга или юго-запада в центр города.
Петербуржцы уверены, что о необходимости ремонта труб было известно в 2019 году, но тогда в Смольном решили не озадачиваться данной проблемой.
Общественники возмущены халатным отношением чиновников, ведь необходимо было изначально обновить водопровод, а после класть асфальт. Петербуржцы уверены, что это не единственная ошибка Смольного.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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