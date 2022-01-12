Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву
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Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере Telegram. На кадрах были запечатлены многочисленные ДТП, сугробы, свисающие с крыш сосульки, а также горы мусора, чье появление стало результатом реформы, вступившей в силу в начале января. По мнению блогеров, снятые ими кадры напоминают сцены из фильмов-катастроф.
Как отметили авторы проекта, в период губернаторства Александра Беглова город превратился из культурной столицы в мусорную. Неудовлетворительная работа коммунальных служб по очистке крыш от наледи, а также образовавшаяся на тротуарах гололедица создает опасность для жизни и здоровья горожан.
Администрация Северной столицы оказалась не готова к наступлению зимы, а также не смогла обеспечить безболезненный переход к новым условиям обращения с коммунальными отходами. Экологи предупреждают, что заполненные мусором контейнерные площадки представляют опасность для горожан, так как они привлекают крыс, являющихся переносчиками различных инфекций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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