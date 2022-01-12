Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере Telegram. На кадрах были запечатлены многочисленные ДТП, сугробы, свисающие с крыш сосульки, а также горы мусора, чье появление стало результатом реформы, вступившей в силу в начале января. По мнению блогеров, снятые ими кадры напоминают сцены из фильмов-катастроф.

Как отметили авторы проекта, в период губернаторства Александра Беглова город превратился из культурной столицы в мусорную. Неудовлетворительная работа коммунальных служб по очистке крыш от наледи, а также образовавшаяся на тротуарах гололедица создает опасность для жизни и здоровья горожан.

«Гостей и жителей города подстерегает опасность быть прибитым огромной сосулькой, внезапно упавшей из-за порыва ветра. Лучшей обувью этой зимой стали коньки – город планомерно заморожен и ежедневно люди попадают в больницу из-за попустительства коммунальных служб», — заявили блогеры.

Администрация Северной столицы оказалась не готова к наступлению зимы, а также не смогла обеспечить безболезненный переход к новым условиям обращения с коммунальными отходами. Экологи предупреждают, что заполненные мусором контейнерные площадки представляют опасность для горожан, так как они привлекают крыс, являющихся переносчиками различных инфекций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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