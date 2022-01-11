"Вонь от мусора и снежная каша на улицах": блогер Смоляк посоветовал губернатору Петербурга заняться прямыми обязанностями

Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра Беглова с Днем российской печати.

По его мнению, губернатор оправдывает свое бездействие громкими речами, вместо того, чтобы оперативно убрать на улицах уже растаявший снег и кучи невывезенного со дворов мусора, которые скоро начнут источать вонь.

«Заметил, Беглов любит поздравлять и открывать то, что потом сразу закрывают и доделывают, как было со станцией метро, но почему-то наотрез отказывается заниматься своей работой. А на него равняются остальные чиновники, каются на служебных тачках и развлекаются по настроению, например, вице-губернатор по культуре с прокурором стреляли накануне из пушки Петропавловской крепости», – добавил Смоляк.

Блогер рассказал, что в то время, пока Беглов у власти, Санкт-Петербург стал намного грязнее, число нерешенных проблем увеличилось в несколько раз, а город очевидно приходит в упадок.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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