Смольный может создавать видимость высокого уровня вакцинации в Петербурге

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Власти Санкт-Петербурга возможно завышают статистику вакцинации от коронавируса в городе. Информация, обнародованная Смольным, в разы превышает показатели четырехдневной давности.
Накануне «Петербургский дневник» опубликовал материал под названием «Более 16 тысяч петербуржцев вакцинировались за сутки». Журналисты утверждают, что на первую прививку, без учета вакцины «Спутника Лайт», пришли 4 540 граждан, а все этапы вакцинации завершил уже 12 051 человек. Точно такие же результаты были обнародованы и на официальном сайте Смольного. Несмотря на это, тот же «Дневник» еще 9 января писал, что прирост вакцинированных первично петербуржцев за сутки достиг лишь показателя в 1 119 человек, а полный цикл завершили 3 112 петербуржцев. Все это может говорить об искусственной «накрутке» показателей.
В декабре прошлого года губернатор Александр Беглов на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой признал, что коронавирусная ситуация в Северной столице «остается сложной, но контролируемой». Тогда все этапы вакцинации, как уверял глава региона, прошли более 2,4 млн жителей города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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