Качество проверки жилья в Петербурге сократится из-за обновленных сроков 

Новые сроки введены согласно соответствующему распоряжению Смольного. Теперь проверки строительного надзора уменьшаться на 10 дней. Это может привести к значительному снижению качества новостроек.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга вдвое сократил сроки проведения всех необходимых проверок. Данное решение было принято в соответствии с постановлением правительства Северной столицы. Таким образом, с начала нового года на проведение проверок выделяется 10 рабочих дней, вместо стандартных 20.

Новые сроки для проверок также включают в себя итоговые инспекции по вводу объектов в эксплуатацию. Вследствие этого очевидно значительно снизится качество проделанной специалистами работы. В город по примеру высотки у станции метро Проспект Большевиков могут вернуться «аварийные новостройки».

Халатность в проверке может привести к серьезным последствиям для жителей Петербурга. Так, сотрудники надзора скорее всего будут стараться избегать некоторых этапов проверки для того, чтобы уложиться в обновленные сроки. Таким образом в Петербурге могут появиться аварийные и непригодные для жизни строения, которые будут соответствовать всем требованиям только на бумаге.

Смольный надеется, что сокращение сроков проверки позволит компенсировать визуальное доказательство пригодности здания для жилья. Однако не все нарушения можно увидеть на фото или видео. Для полного осмотра здания в любом случае понадобится качественная и тщательная проверка каждого угла.

С 2022 году Гостройнадзор также утвердил мероприятия по профилактике рисков причинения вреда или ущерба владельцам имущества. Теперь инспекторы будут консультировать застройщиков о требованиях к строительству здания и необходимых проверках. Вот только как будет на самом деле работать данное постановление все еще неизвестно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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