Петербургские Telegram-каналы заподозрили чиновников Смольного в использовании поддельных QR-кодов

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Петербуржцам и гостям Северной столицы со 2 января необходим специальный QR-код, чтобы попасть в заведения общепита и непродовольственные магазины. Антиковидное постановление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вызвало шквал критики. При этом в Telegram-каналах отмечают, что несмотря на ужесточение правил, чиновники Смольного возможно могут посещать бары и любимые рестораны без прохождения вакцинации. Для этого они могут использовать собственные лазейки.
Администрация Петербурга пошла на ужесточение мер по примеру других регионов, но не обеспечила никакого контроля за исполнением распоряжения губернатора. В социальных сетях люди открыто обсуждают способы обхода действующих ограничений и варианты покупки сертификата о вакцинации. При этом многие из пользователей отмечают, что в целом в Северной столице к проверке QR-кодов относятся достаточно безответственно. Если наличие «электронной метки» и проверяют, то паспорт практически никогда не спрашивают. Максимум – попросят назвать дату рождения.
Кроме того, в Петербурге появилось «противостояние» введенным Бегловым правилам. Отказываются требовать QR-код на входе уже более 70 заведений общепита и арт-пространств. Примечательно, что на бойкот Смольный пока никак не отреагировал.
При этом петербуржцев беспокоит отношение к системе «электронных меток» со стороны городских чиновников. По сообщениям Teleram-каналов, некоторые «слуги народа» и сами могут нарушать постановление Беглова, а для посещения публичных мест возможно используют чужие QR-коды.
«Администрация города никак не реагирует на бардак и смотрит сквозь пальцы. Что уж там говорить, ведь и сами чиновники не брезгуют пользоваться дырами и ходить по заведениям с поддельными QR-кодами!» - сообщает RuNews24.ru со ссылкой на канал «Коронавирус СПб».
Просьбу отложить введение новых антиковидных мер хотя бы до февраля представители бизнеса озвучивали еще в конце прошлого года. Они отмечали, что ограничительные меры серьезно снизят прибыль и без того пострадавших за пандемию сфер. Новогодние праздники без QR-кодов могли бы принести неплохую выручку бизнесу. Однако губернатор Беглов не прислушался к рестораторам.
Ранее правозащитник Никита Сорокин заявил, что система «электронных меток» могла стать источником незаконного обогащения для контролирующих органов, поскольку подобная инициатива полезна лишь как инструмент для оказания давления на бизнес.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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