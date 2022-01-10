Глава ФЗНЦ Максим Шугалей завершил работу над новой книгой в серии «Утраченный Петербург»

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Социолог рассказал о разрушениях культурных ценностей города на Неве. Это во многом связанно с халатностью петербургских чиновников.
Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей закончил писать вторую часть книги «Утраченный Петербург». Об этом собщаетсяна официальном телеграм-канале социолога.
Шугалей также напомнил губернатору Петербурга Александру Беглову об ответственности за катастрофу с памятниками культуры в городе на Неве. Так, данные нарушения предполагают наказания согласно Конституции РФ и Федеральному закону N 73-ФЗ.
Ранее, в преддверии Нового года Шугалей поздравил Беглова с наступающими праздниками и отправил ему первый том книги «Утраченного Петербурга». В посылку социолог также положил елочные шары с изображениями разрушеных зданий Петербурга. Однако игрушки были выставлены подчиненными губернатора на «Авито». Социолог выкупил их и таким образом заложил новую традицию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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