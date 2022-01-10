Социолог рассказал о разрушениях культурных ценностей города на Неве. Это во многом связанно с халатностью петербургских чиновников.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей закончил писать вторую часть книги «Утраченный Петербург». Об этом собщаетсяна официальном телеграм-канале социолога.

«Эта книга рассказывает о чудовищных преступлениях, которые из-за своей полной импотенции городская власть творит по отношению к культурным ценностям Петербурга. Большинство из них - собственность российского народа и обязанность Смольного - сохранить это наследие для будущих поколений. Почти все памятники погибли за последние три года» - сообщил социолог Максим Шугалей.

Шугалей также напомнил губернатору Петербурга Александру Беглову об ответственности за катастрофу с памятниками культуры в городе на Неве. Так, данные нарушения предполагают наказания согласно Конституции РФ и Федеральному закону N 73-ФЗ.

Ранее, в преддверии Нового года Шугалей поздравил Беглова с наступающими праздниками и отправил ему первый том книги «Утраченного Петербурга». В посылку социолог также положил елочные шары с изображениями разрушеных зданий Петербурга. Однако игрушки были выставлены подчиненными губернатора на «Авито». Социолог выкупил их и таким образом заложил новую традицию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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