Жители Санкт-Петербурга проигнорировали новогодние мероприятия Смольного

Вопреки заявлениям Смольного, посещаемость новогодних объектов и мероприятий в Петербурге находится на низкой отметке.

Городские власти заявили, что «более 236 тысяч петербуржцев и гостей городапобывали в театрах, музеях и на катках на Елагином острове и Конюшенной площади» за время новогодних каникул. Губернатор Северной столицы Александр Беглов также заявил о высоких цифрах посещаемости.

Однако статистика говорит об обратном. Учитывая 5 384 342 человек, проживающих в Петербурге по состоянию на начало 2021 года, новогодние мероприятия смогли посетить только 4,38% горожан. С учетом туристов эта цифра станет и без того меньше.

Низкие показатели обусловлены провалом новогодней культурной кампании Петербурга и снежным коллапсом. Жители и гости города жаловались на сугробы, гололедицу и сосульки, свисающие с крыш домов. Ситуация с коронавирусом в городе на Неве также остается напряженной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700