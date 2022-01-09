Жители Санкт-Петербурга проигнорировали новогодние мероприятия Смольного

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Вопреки заявлениям Смольного, посещаемость новогодних объектов и мероприятий в Петербурге находится на низкой отметке.
Городские власти заявили, что «более 236 тысяч петербуржцев и гостей городапобывали в театрах, музеях и на катках на Елагином острове и Конюшенной площади» за время новогодних каникул. Губернатор Северной столицы Александр Беглов также заявил о высоких цифрах посещаемости.
Однако статистика говорит об обратном. Учитывая 5 384 342 человек, проживающих в Петербурге по состоянию на начало 2021 года, новогодние мероприятия смогли посетить только 4,38% горожан. С учетом туристов эта цифра станет и без того меньше.
Низкие показатели обусловлены провалом новогодней культурной кампании Петербурга и снежным коллапсом. Жители и гости города жаловались на сугробы, гололедицу и сосульки, свисающие с крыш домов. Ситуация с коронавирусом в городе на Неве также остается напряженной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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