QR-код не пройдет: в Санкт-Петербурге предприниматели объявили бойкот новому решению Смольного 

Сегодня, 00:41

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QR-код не пройдет: в Санкт-Петербурге предприниматели объявили бойкот новому решению Смольного 
Фото из открытых источников

Более 60 предпринимателей заявили о своем намерении игнорировать требование об обязательной демонстрации посетителями QR-кодов. Причина – рестораторы уверены, что новые правила делают работу невозможной. 

Совсем недавно губернатор Александр Беглов убеждал горожан, что сфера обслуживания Петербурга готова к работе по новым антиковидным правилам, введенных со 2 января. Это якобы подтвердили и январские проверки, окончательно убедившие власти, что сервис северной столицы соблюдает строгие правила. По словам Беглова, количество нарушений пошло на спад, а значит, антиковидные ограничения готовы соблюдать буквально все – и предприниматели, и жители, и туристы. 

«Уверен, что общими усилиями мы добьемся соблюдения в Петербурге всех ограничений, необходимых для защиты здоровья людей», - заявлял Александр Беглов.

Однако на деле все иначе. И представители местного бизнеса оптимистичные губернаторские прогнозы вовсе не разделяют. К примеру, предприниматель и владелец сети петербургских баров Александр Коновалов знает, что около 80 заведений напрочь отказались от проверки QR-кодов клиентов. При чем число предпринимателей, бойкотирующих антиковидные правила, каждый день увеличивается. 

«Все сложнее уместить список заведений, пускающих к себе без QR-кода, в одном посте», -  отметил ресторатор.

Ранее Смольный уже спровоцировал серьезный конфликт с предпринимателями, которые просили власти отложить введение QR-режима, хотя бы до конца новогодних каникул. Поскольку именно в праздничные дни у общепита традиционно высокая выручка. 

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов уверен, что нынешняя тактика губернатора и его команды лишь обостряет ситуацию, «формируя протестную активность» против любых эпидемиологических решений в Санкт-Петербурге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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