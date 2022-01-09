QR-код не пройдет: в Санкт-Петербурге предприниматели объявили бойкот новому решению Смольного 

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России
Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...Подробнее
Более 60 предпринимателей заявили о своем намерении игнорировать требование об обязательной демонстрации посетителями QR-кодов. Причина – рестораторы уверены, что новые правила делают работу невозможной.
Совсем недавно губернатор Александр Беглов убеждал горожан, что сфера обслуживания Петербурга готова к работе по новым антиковидным правилам, введенных со 2 января. Это якобы подтвердили и январские проверки, окончательно убедившие власти, что сервис северной столицы соблюдает строгие правила. По словам Беглова, количество нарушений пошло на спад, а значит, антиковидные ограничения готовы соблюдать буквально все – и предприниматели, и жители, и туристы.
Однако на деле все иначе. И представители местного бизнеса оптимистичные губернаторские прогнозы вовсе не разделяют. К примеру, предприниматель и владелец сети петербургских баров Александр Коновалов знает, что около 80 заведений напрочь отказались от проверки QR-кодов клиентов. При чем число предпринимателей, бойкотирующих антиковидные правила, каждый день увеличивается.
Ранее Смольный уже спровоцировал серьезный конфликт с предпринимателями, которые просили власти отложить введение QR-режима, хотя бы до конца новогодних каникул. Поскольку именно в праздничные дни у общепита традиционно высокая выручка.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов уверен, что нынешняя тактика губернатора и его команды лишь обостряет ситуацию, «формируя протестную активность» против любых эпидемиологических решений в Санкт-Петербурге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...Подробнее
Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...Подробнее
Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...Подробнее
Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...Подробнее
Председатель правления Сбербанка Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия...Подробнее
Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...Подробнее
При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...Подробнее
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...Подробнее
В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой...Подробнее
Смольный отчитался о проверках предприятий малого и среднего бизнеса. С начала января предприниматели вынуждены...Подробнее
Комментировать