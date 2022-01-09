«Мусорная реформа» в Петербурге окажется на грани срыва из-за недальновидности регоператора

Вчера, 18:33

0

Image 16+
«Мусорная реформа» в Петербурге окажется на грани срыва из-за недальновидности регоператора
Фото: gov.spb.ru

В первый день 2022 года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако город оказался к ней не готов. Жители массово жалуются на проблемы с вывозом мусора и, как следствие, переполненные контейнеры.

В ближайшее время новые трудности могут возникнуть в семи районах — Невском, Центральном, Калининском, Красногвардейском, Приморском, Петроградском и Выборгском. Там «Невский экологический оператор» (НЭО) поменял перевозчика мусора. Эти районы ранее обслуживала компания «Автопарк "Спецтранс 6"». Ей на смену пришло ООО «Эко Лэнд».

«Автопарк "Спецтранс 6"» располагает в этих районах своими контейнерами по сбору мусора — их около 20 тысяч. Теперь компания их уберет. Гендиректор перевозчика Сергей Глухов сообщил СМИ, что руководство Петербурга было заранее об этом предупреждено. Так что, по идее, чиновники Смольного должны были принять соответствующие меры.

«При передаче территории обслуживания новому перевозчику осуществляется съем баков, которые являются собственностью «Автопарк "Спецтранс 6"» это стандартная процедура, о которой были уведомлены все заинтересованные лица, включая администрацию города», — отметил Глухов.

Есть также большие сомнения, что новый перевозчик — ООО «Эко Лэнд» — справится с поставленными задачами. По некоторым данным, компания не имеет техники для обслуживания всех семи районов. Сами петербуржцы в социальных сетях уже жалуются на работу перевозчика – так, они отмечают, что контейнеры данного перевозчика не обладают достаточной вместимостью. По этой причине непонятно, как «Эко Лэнд» выиграл конкурс по обращению с отходами.

Таким образом, на севере и в центральной части города могут возникнуть новые проблемы с вывозом мусора. Тем не менее, губернатор Александр Беглов и его подчиненные не обращают на ситуацию внимания.

Петербург, как и другие города федерального значения, получил отсрочку старта «мусорной реформы» на три года. Однако Беглов и команда не смогли подготовить к ней Северную столицу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Молодой человек отправился к петербургской возлюбленной, спрятавшись между вагонами поезда

Вчера, 18:49

«Мусорная реформа» в Петербурге окажется на грани срыва из-за недальновидности регоператора

Вчера, 18:33

Санкт-Петербург остался без исправной снегоуборочной техники

Вчера, 15:36

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

9-01-2022, 22:19

QR-противник Коновалов не исключает возможности давления на него со стороны властей Петербурга

9-01-2022, 20:57

Беглов попытался поднять губернаторский рейтинг при помощи экскурсии для пенсионеров

9-01-2022, 18:44

Две 13-летние девочки оказались в Филатовской больнице в результате алкогольного отравления

9-01-2022, 15:09

В Египте забыли отправить домой туристов из Петербурга

9-01-2022, 14:09

Новый прорыв труб лишил отопления жителей 100 домов в Петербурге

9-01-2022, 13:29

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

8-01-2022, 17:53

Евгений Пригожин отметил эффективность работы коммунальных служб в Грозном на фоне коллапса в Петербурге

8-01-2022, 16:22

На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП

8-01-2022, 15:09

Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

8-01-2022, 14:09

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

7-01-2022, 19:49

Перед Рождеством жителю Санкт-Петербурга пришлось столкнуться и с похищением, и с вымогательством

7-01-2022, 18:59

Платить штраф за неубранный на крышах снег придется самим петербуржцам

7-01-2022, 17:20

Количество новых заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге даже на фоне праздников остается стабильным

7-01-2022, 16:59

В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

7-01-2022, 15:08

Бдительный житель Всеволожска помог полиции завести уголовное дело на своего арендатора

7-01-2022, 15:04

Полиция Петербурга выяснила обстоятельства дикого случая с подброшенным к станции скорой помощи убитым человеком

7-01-2022, 14:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России 

9-01-2022, 22:19

0

Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый...

Подробнее
Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

8-01-2022, 16:14

0

Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной...

Подробнее
Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

8-01-2022, 15:09

0

Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная...

Подробнее
Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

Пожилым гражданам в России увеличат процент индексации пенсий по решению Путина

9-01-2022, 09:39

0

Увеличенный процент индексации могут начислить отдельной категории пенсионеров. Решение об увеличенном проценте...

Подробнее
Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

8-01-2022, 10:09

0

Председатель правления Сбербанка Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия...

Подробнее
Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Вчера, 11:44

0

Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

8-01-2022, 17:53

0

При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений. За федеральные деньги медучреждениям...

Подробнее
Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

Депутат Госдумы: каждого россиянина грабят на 1 млн рублей в год

9-01-2022, 12:49

0

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал россиянам о вопиющих фактах. В частности, он сообщил, что Россия...

Подробнее
Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

Россиян ждет крупнейшая с 90-х денежная реформа

9-01-2022, 16:19

0

В России скоро грянет денежная реформа, крупнейшая с периода 90-х годов прошлого века. Речь идет о внедрении новой...

Подробнее
Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

8-01-2022, 14:09

0

Смольный отчитался о проверках предприятий малого и среднего бизнеса. С начала января предприниматели вынуждены...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться