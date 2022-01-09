«Мусорная реформа» в Петербурге окажется на грани срыва из-за недальновидности регоператора

В первый день 2022 года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако город оказался к ней не готов. Жители массово жалуются на проблемы с вывозом мусора и, как следствие, переполненные контейнеры.

В ближайшее время новые трудности могут возникнуть в семи районах — Невском, Центральном, Калининском, Красногвардейском, Приморском, Петроградском и Выборгском. Там «Невский экологический оператор» (НЭО) поменял перевозчика мусора. Эти районы ранее обслуживала компания «Автопарк "Спецтранс 6"». Ей на смену пришло ООО «Эко Лэнд».

«Автопарк "Спецтранс 6"» располагает в этих районах своими контейнерами по сбору мусора — их около 20 тысяч. Теперь компания их уберет. Гендиректор перевозчика Сергей Глухов сообщил СМИ, что руководство Петербурга было заранее об этом предупреждено. Так что, по идее, чиновники Смольного должны были принять соответствующие меры.

«При передаче территории обслуживания новому перевозчику осуществляется съем баков, которые являются собственностью «Автопарк "Спецтранс 6"» это стандартная процедура, о которой были уведомлены все заинтересованные лица, включая администрацию города», — отметил Глухов.

Есть также большие сомнения, что новый перевозчик — ООО «Эко Лэнд» — справится с поставленными задачами. По некоторым данным, компания не имеет техники для обслуживания всех семи районов. Сами петербуржцы в социальных сетях уже жалуются на работу перевозчика – так, они отмечают, что контейнеры данного перевозчика не обладают достаточной вместимостью. По этой причине непонятно, как «Эко Лэнд» выиграл конкурс по обращению с отходами.

Таким образом, на севере и в центральной части города могут возникнуть новые проблемы с вывозом мусора. Тем не менее, губернатор Александр Беглов и его подчиненные не обращают на ситуацию внимания.

Петербург, как и другие города федерального значения, получил отсрочку старта «мусорной реформы» на три года. Однако Беглов и команда не смогли подготовить к ней Северную столицу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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