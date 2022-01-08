Санкт-Петербург остался без исправной снегоуборочной техники

Сегодня, 15:36

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Санкт-Петербург остался без исправной снегоуборочной техники
Фото: gov.spb.ru

После новогодних праздников количество работающей снегоуборочной техники заметно снизилось. Очевидно причина поломок и выхода из строя - отсутствие должного ухода и качественного обслуживания, сообщает "Peterburg News".

Первый рабочий день 2022 года для жителей Петербурга ознаменовался многокилометровыми пробками и не убранными от льда и снега дорогами – шкала «Яндекса» говорит о 7-бальных пробках. В социальных сетях горожане пожаловались, что ситуация набирает критические обороты из-за увеличения количества ДТП и «сужения» полос на фоне снежных завалов. Аналогичная картина наблюдается с начала декабря. 

Ранее представители коммунальных служб в беседе с журналистами рассказывали о систематических проблемах в городе, которые связаны, в том числе, с отсутствием должного количества слесарей. Зачастую ремонтные работы в снегоуборочных машинах проводят сами водители. Отмечалось, что такие «специалисты» обычно работают вхолостую – Смольный не снабжает водителей необходимым количеством топлива. Ситуации доходят до того, что техника может просто заглохнуть.

Эксперты уверены – такие проблемы являются следствием отсутствия должного обслуживания техники, сверхнормативной эксплуатации и повышенной амортизации. Так, находящаяся «в арсенале» Смольного техника полностью не справляется с тем, для чего предназначена. В свою очередь, становится очевидным, что губернатор Александр Беглов не может наладить работу коммунальных служб города. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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