Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый социологический опрос, проведенный среди сотрудников администрации Санкт-Петербурга, сообщает "Накануне.RU" со ссылкой на телеграм-канал «Площадь Восстания».

Таким низким уровнем патриотизма можно объяснить огромное количество нерешенных местными властями проблем. Отмечается, что опрос был проведен среди восьми тысяч респондентов. Большинство из них готовы покинуть страну в любой подходящий момент. При этом эмигрировать могли бы не только молодые чиновники, но и уже достаточно опытные.

Несколько лет подряд Смольный проваливает подготовку городской инфраструктуры к зиме. В результате в разных районах Северной столицы регулярно происходят аварии теплосети, из-за которых горожане вынуждены мерзнуть в собственных квартирах. Также с приходом холодов актуальной стала тема некачественной уборки территорий от снега.

Упомянутое социологическое исследование объясняет, почему перечисленные коммунальные проблемы до сих пор не решены. Губернатор Петербурга Александр Беглов набрал в свою команду сотрудников, которые относятся к работе безответственно и думают лишь о переезде из России.





Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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