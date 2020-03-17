СК проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

Вчера, 18:36

Сергей Кузнецов

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СК проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам мошенничества при реставрации консерватории в Санкт-Петербурге. Сумма ущерба, связанного с хищением бюджета на реставрацию, пока не называется. Проверка Следственного комитета проведена по жалобам общественности. Дело относится к реставрации нескольких зданий в Петербурге, представляющих историческую ценность. После предварительной проверки ее результаты переданы в главное управление СК.

Общественные деятели в Петербурге утверждают, что компания, которая выполняла реставрацию в консерватории, отнеслась к работе халатно, кроме того нарушены сроки проведения работ, сообщает Интерфакс.

В прошлом году стало известно, что ни одна российская консерватория не вошла в международный рейтинг QS World. Это привлекло внимание Счётной палаты, которая предложила выделить российским консерваториям государственную поддержку для исправления этой ситуации. Ещё в 2016 году две российских консерватории входили в Топ50 лучших консерваторий мира. Кроме того, продолжается сокращение бюджетных мест, при высокой стоимости обучения.

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СК РФ консерватория Санкт-Петербург мошенничество

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СК проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

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