QR-противник Коновалов не исключает возможности давления на него со стороны властей Петербурга

Предприниматели Санкт-Петербурга продолжают поддерживать бойкот режиму QR-кодов. Родоначальником «сопротивления» стал владелец баров Александр Коновалов, который предложил проигнорировать распоряжение администрации губернатора Александра Беглова и продолжать пускать гостей без QR-кода.

Организатор с радостью сообщил, что к бойкотированию присоединились студии йоги, оздоровительный центр, бильярдный клуб, некоторые известные «арт-пространства». К 9 января число подобных развлекательных объектов достигло 69.

«Все сложнее уместить список заведений, пускающих к себе БЕЗ Qr-кода в одном посте. Друзья! Огромное СПАСИБО Вам за поддержку, за тёплые слова и за РЕПОСТЫ! Они ОЧЕНЬ ВАЖНЫ... Нас уже 69! (мое любимое число) Каждый день нас становится БОЛЬШЕ!» - отметил Коновалов в Instagram.

В беседе с корреспондентом «Петербург Ньюз» Коновалов отметил, что ощущает поддержку бизнес-сообществ, клиентов и коллег. С давлением администрации губернатора Беглова предприниматель пока не столкнулся, однако не исключает такой возможности в будущем.

«Давления пока особого нет — с проверками по ночам приходят, но так они и раньше приходили. Думаю, после праздников все еще начнется!» - предположил бизнесмен.

Ресторатор не мог не отметить радость людей и их искренние эмоции. Клиенты восприняли такую акцию с большой радостью, поддержав любимые заведения.

Напомним, ранее градоначальник Александр Беглов не пошел навстречу представителям малого бизнеса, которые неоднократно просили «придержать» введение QR-кодов до февраля, чтобы заработать в праздники. Глава региона заявил, что «Петербург не вернется к обычной жизни и коронавирус надолго». Многие подозревают, что губернатор решил отомстить своим горожанам за «барное сопротивление» прошлого и позапрошлого года, которое сильно ударило по губернаторской репутации Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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