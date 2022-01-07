Беглов попытался поднять губернаторский рейтинг при помощи экскурсии для пенсионеров

Администрация губернатора Беглова отчиталась о выполнении обещания градоначальника. Глава региона организовал праздничную экскурсию по зимнему Петербургу для ветеранов, однако настоящие проблемы пожилых жителей Северной столицы остаются без внимания.

В декабре прошла прямая линия с градоначальником Александром Бегловым, на которой глава Совета ветеранов муниципального образования Урицк Мария Пампушкина обратилась с просьбой организовать праздничную экскурсию для ветеранов по новогоднему Петербургу – просьба была удовлетворена в январе.

Так, 40 ветеранов из Красносельского района на туристическом автобусе с гидом отвезли в центр города. Ветераны полюбовались видами главных достопримечательностей Северной столицы, а после даже получили сувениры в виде кружки, альбома, раскраски для внуков и так далее.

Очевидно, экскурсия стала очередным «штрихом» для поднятия губернаторского рейтинга Беглова. При этом никто не говорит о размере пособия для ветеранов, а оно составляет всего лишь 3 226 рублей – на пожилых в Петербурге экономят давно. Поездка обошлась властям города в мизерную сумму – 100 тысяч рублей. Низкое пособие вынуждает пожилых людей искать работу, чтобы выжить.

Выплаты – это не единственная проблема, с которой сталкиваются пожилые жители Петербурга. Напомним, город практически не убирают с конца ноября. Так, представителям старшего поколения очень трудно передвигаться в условиях снежного коллапса в Санкт-Петербурге.

«В моем доме № 99 по Большому проспекту на Васильевском острове в парадную не войти – очень высокая ступенька с улицы. Зимой она вся обледенелая. Приходится ждать соседей, чтобы помогли. На улицах то же самое: лужу не обойти, кругом глыбы ледяные и сугробы. В лужу тоже не встанешь – под ней лед. Это не шутки. В моем возрасте это все смертельная опасность. Одна травма, и я больше уже не встану», - отметила горожанка Авдеева.

Такой показательной экскурсией администрация губернатора Беглова попыталась скрыть провал в поддержке пожилого населения. На фоне проблем престарелых людей, такое мероприятие и сувениры выглядят «подачкой» со стороны губернатора Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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