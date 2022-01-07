Беглов попытался поднять губернаторский рейтинг при помощи экскурсии для пенсионеров

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Администрация губернатора Беглова отчиталась о выполнении обещания градоначальника. Глава региона организовал праздничную экскурсию по зимнему Петербургу для ветеранов, однако настоящие проблемы пожилых жителей Северной столицы остаются без внимания.
В декабре прошла прямая линия с градоначальником Александром Бегловым, на которой глава Совета ветеранов муниципального образования Урицк Мария Пампушкина обратилась с просьбой организовать праздничную экскурсию для ветеранов по новогоднему Петербургу – просьба была удовлетворена в январе.
Так, 40 ветеранов из Красносельского района на туристическом автобусе с гидом отвезли в центр города. Ветераны полюбовались видами главных достопримечательностей Северной столицы, а после даже получили сувениры в виде кружки, альбома, раскраски для внуков и так далее.
Очевидно, экскурсия стала очередным «штрихом» для поднятия губернаторского рейтинга Беглова. При этом никто не говорит о размере пособия для ветеранов, а оно составляет всего лишь 3 226 рублей – на пожилых в Петербурге экономят давно. Поездка обошлась властям города в мизерную сумму – 100 тысяч рублей. Низкое пособие вынуждает пожилых людей искать работу, чтобы выжить.
Выплаты – это не единственная проблема, с которой сталкиваются пожилые жители Петербурга. Напомним, город практически не убирают с конца ноября. Так, представителям старшего поколения очень трудно передвигаться в условиях снежного коллапса в Санкт-Петербурге.
Такой показательной экскурсией администрация губернатора Беглова попыталась скрыть провал в поддержке пожилого населения. На фоне проблем престарелых людей, такое мероприятие и сувениры выглядят «подачкой» со стороны губернатора Беглова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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