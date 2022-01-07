Новый прорыв труб лишил отопления жителей 100 домов в Петербурге

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Аварии на теплосетях продолжают происходить в Санкт-Петербурге. На этот раз без тепла в квартирах остались тысячи жителей города.
Очередная поломка трубопровода произошла на набережной реки Фонтанки. В результате от отопления были отключены сотни жилых домов в Адмиралтейском районе. Как отметили в пресс-службе АО «Теплосеть», специалисты решили заменить теплоноситель в связи с обнаруженным дефектом, чтобы не допустить прорыва. Ремонтные работы будут завершены только к 16:30 воскресенья, 9 января.
Накануне, 8 января, отопление отключили на Загородном проспекте. Местные жители рассказали, что подобные аварии происходят уже не первый раз. Кроме того, на улице Белы Куна у дома 26 минувшей ночью также случилась авария. В результате были затоплены внутриквартальные территории.
Различные коммунальные инциденты стали чаще фиксироваться в Северной столице с наступлением зимы. При этом еще осенью администрация губернатора Александра Беглова отчиталась о стопроцентной готовности города к отопительному сезону.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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