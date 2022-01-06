За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений.

За федеральные деньги медучреждениям Санкт-Петербурга купят новое оборудование. На оснащение сосудистых и онкологических центров в 2022 году планируется потратить 629 млн рублей, а в 2023-м – еще 234 млн.

В администрации Санкт-Петербурга похвастались получением трансфера, но при этом забыли о других проблемах в здравоохранении. Так, в Северной столице куда сильнее не хватает медиков. О серьезном кадровом голоде среди врачей и младшего медицинского персонала сообщал Центр занятости еще в 2021 году. На тот момент в банке вакансий было открыто свыше двух тысяч позиций.

При этом в Смольном не нашли способа, чтобы исправить ситуацию. Наоборот, отношение чиновников вне публичного поля предельно пренебрежительное. Недавно врачи, работающие в «красных зонах», решились рассказать, как добровольно-принудительно их заставляли уволиться.

После покупки и доставки нового оборудования в больницы может сложиться ситуация, что работать с ним будет просто некому. Указывает на упадок сферы здравоохранения и тот факт, что в городе не хватает самих медучреждений. О строительстве новых больниц вспоминают в последнюю очередь при возведении новых районов. Наиболее печальная ситуация складывается на границе с Ленинградской область. Но складывается впечатление, что Смольный не намерен как-либо с этим бороться. Ведь поводов для самопиара и так достаточно. Недавно чиновники попытались выдать открытие частного медицинского центра в Московском районе за свое достижение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700