За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

Сегодня, 17:53

0

Image 16+
За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 
Фото: gov.spb.ru

При этом в городе наблюдается дефицит кадров и самих медучреждений.

За федеральные деньги медучреждениям Санкт-Петербурга купят новое оборудование. На оснащение сосудистых и онкологических центров в 2022 году планируется потратить 629 млн рублей, а в 2023-м – еще 234 млн. 

В администрации Санкт-Петербурга похвастались получением трансфера, но при этом забыли о других проблемах в здравоохранении. Так, в Северной столице куда сильнее не хватает медиков. О серьезном кадровом голоде среди врачей и младшего медицинского персонала сообщал Центр занятости еще в 2021 году. На тот момент в банке вакансий было открыто свыше двух тысяч позиций. 

При этом в Смольном не нашли способа, чтобы исправить ситуацию. Наоборот, отношение чиновников вне публичного поля предельно пренебрежительное. Недавно врачи, работающие в «красных зонах», решились рассказать, как добровольно-принудительно их заставляли уволиться. 

После покупки и доставки нового оборудования в больницы может сложиться ситуация, что работать с ним будет просто некому. Указывает на упадок сферы здравоохранения и тот факт, что в городе не хватает самих медучреждений. О строительстве новых больниц вспоминают в последнюю очередь при возведении новых районов. Наиболее печальная ситуация складывается на границе с Ленинградской область. Но складывается впечатление, что Смольный не намерен как-либо с этим бороться. Ведь поводов для самопиара и так достаточно. Недавно чиновники попытались выдать открытие частного медицинского центра в Московском районе за свое достижение. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

За федеральные деньги в Петербурге решат проблему с оборудованием в больницах 

Сегодня, 17:53

Евгений Пригожин отметил эффективность работы коммунальных служб в Грозном на фоне коллапса в Петербурге

Сегодня, 16:22

На Петербургской заправке жители Северной столицы задержали виновника ДТП

Сегодня, 15:09

Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

Сегодня, 14:09

После аварии на трассе «Псков» спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь пассажирку из разбитого автомобиля

Вчера, 19:49

Перед Рождеством жителю Санкт-Петербурга пришлось столкнуться и с похищением, и с вымогательством

Вчера, 18:59

Платить штраф за неубранный на крышах снег придется самим петербуржцам

Вчера, 17:20

Количество новых заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге даже на фоне праздников остается стабильным

Вчера, 16:59

В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

Вчера, 15:08

Бдительный житель Всеволожска помог полиции завести уголовное дело на своего арендатора

Вчера, 15:04

Полиция Петербурга выяснила обстоятельства дикого случая с подброшенным к станции скорой помощи убитым человеком

Вчера, 14:54

Актер Смирнов рассказал об односторонней чистке улиц в Петербурге

6-01-2022, 21:14

Генконсульство Казахстана в Северной столице «заминировал» неизвестный

6-01-2022, 14:49

Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

6-01-2022, 12:04

В Ленинградской области изъята крупная партия наркотиков

6-01-2022, 11:09

Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

5-01-2022, 18:34

Смольный обошел вниманием проблемы рестораторов и отельеров

5-01-2022, 18:16

Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти

5-01-2022, 17:54

Обновление Приморского шоссе, что в Санкт-Петербурге, планируется завершить к декабрю текущего года

5-01-2022, 13:39

Кузьминское водохранилище, что в Санкт-Петербурге, будет отремонтировано в текущем году

5-01-2022, 13:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

6-01-2022, 10:24

0

С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...

Подробнее
В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

Вчера, 15:08

0

Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...

Подробнее
Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Вчера, 13:24

0

Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...

Подробнее
Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

Вчера, 13:29

0

Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...

Подробнее
Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

6-01-2022, 12:04

0

Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...

Подробнее
Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

Вчера, 13:44

0

Такой факт будет неизбежным для всех покупателей. После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

6-01-2022, 16:54

0

До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...

Подробнее
Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

Трасса М-4 «Дон» поставила антирекорд аварийности: более ста машин разбилось за один день

5-01-2022, 20:54

0

5 января стало недоброй датой для десятков автомобилистов, которые оказались на трассе М-4 «Дон». В пяти массовых ДТП...

Подробнее
Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

Жителю Кудрово сделали «подарок» на день рождения, обокрав квартиру

5-01-2022, 18:34

0

Молодой человек, арендующий жильё в Кудрово, отлучился на пять дней отмечать новогодние праздники. Квартира, которую...

Подробнее
США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

США перебрасывают военную технику и войска в Восточную Европу

5-01-2022, 22:39

0

Из Германии в Восточную Европу прибывают американские танки. Помимо танков, на восток направляются бронированные...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться