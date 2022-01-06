Евгений Пригожин отметил эффективность работы коммунальных служб в Грозном на фоне коллапса в Петербурге

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Петербуржцы не прекращают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова за провальную снегоуборочную кампанию. Горожан поддерживают известные деятели искусства и представители бизнеса. В их числе оказался и предприниматель Евгений Пригожин, поставивший градоначальнику в пример главу Чечни Рамзана Кадырова.
Журналисты «ИнфоТерек» хотели узнать, действительно ли бизнесмен каждый год посещает Грозный. Пригожин подтвердил информацию, рассказав о некоторых преимуществах чеченской столицы перед Петербургом. Подробный комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
При этом петербургский бизнесмен отметил эффективность Кадырова как управленца. По мнению Пригожина, его методы были бы весьма полезны при решении внутригородских проблем Северной столицы.
Чиновники Смольного явно поторопились, заявив осенью о готовности Петербурга к холодам. Команда губернатора Александра Беглова больше месяца не может ликвидировать последствия зимней непогоды. В результате петербуржцы получают травмы, поскальзываясь на необработанной гололедице и попадая в ДТП из-за заснеженных дорог.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...Подробнее
Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...Подробнее
Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...Подробнее
Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...Подробнее
Такой факт будет неизбежным для всех покупателей. После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на...Подробнее
До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...Подробнее
5 января стало недоброй датой для десятков автомобилистов, которые оказались на трассе М-4 «Дон». В пяти массовых ДТП...Подробнее
Молодой человек, арендующий жильё в Кудрово, отлучился на пять дней отмечать новогодние праздники. Квартира, которую...Подробнее
Из Германии в Восточную Европу прибывают американские танки. Помимо танков, на восток направляются бронированные...Подробнее
Комментировать