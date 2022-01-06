Евгений Пригожин отметил эффективность работы коммунальных служб в Грозном на фоне коллапса в Петербурге

Петербуржцы не прекращают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова за провальную снегоуборочную кампанию. Горожан поддерживают известные деятели искусства и представители бизнеса. В их числе оказался и предприниматель Евгений Пригожин, поставивший градоначальнику в пример главу Чечни Рамзана Кадырова.

Журналисты «ИнфоТерек» хотели узнать, действительно ли бизнесмен каждый год посещает Грозный. Пригожин подтвердил информацию, рассказав о некоторых преимуществах чеченской столицы перед Петербургом. Подробный комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Да, действительно, я раз в год приезжаю в Чечню, и Грозный можно без сомнения назвать «культурной столицей России». Например, в Петербурге сейчас много критики по поводу коммунального коллапса, а в Грозном с дорог убрана каждая пылинка», - рассказал Пригожин.

При этом петербургский бизнесмен отметил эффективность Кадырова как управленца. По мнению Пригожина, его методы были бы весьма полезны при решении внутригородских проблем Северной столицы.

«Кстати, огромное количество известных общественников критикует состояние городского хозяйства Петербурга. Попросите Кадырова приехать на неделю, и порядок будет стопроцентный. Заодно каждый из петербургских чиновников похудеет килограммов на пятьдесят. Прошу прощения у Рамзана Ахматовича за несдержанность», - указал он.

Чиновники Смольного явно поторопились, заявив осенью о готовности Петербурга к холодам. Команда губернатора Александра Беглова больше месяца не может ликвидировать последствия зимней непогоды. В результате петербуржцы получают травмы, поскальзываясь на необработанной гололедице и попадая в ДТП из-за заснеженных дорог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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