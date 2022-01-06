Смольный «терроризирует» бизнес штрафами 

Смольный отчитался о проверках предприятий малого и среднего бизнеса. С начала января предприниматели вынуждены соблюдать новые ковид-ограничения и одновременно с этим самостоятельно выбираться из долговой ямы.

За последние несколько дней инспекторы комитета по контролю за имуществом посетили множество организаций в Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Приморском районах. По данным проверки, семь предприятий работали с нарушения, из-за чего им грозят административные штрафы.

На фоне регулярных инспекций Смольный не предлагает бизнесменам реально работающих механизмов помощи. Ранее губернатор Александр Беглов заявил , что в прошлом году МСП получило займы общей суммой в 1,4 млрд рублей. Правда, из-за бюрократических барьеров поддержку получили далеко не все предприниматели. В то же время они терпят серьезные убытки по причине сомнительных ковид-ограничений Смольного, к примеру, введения QR-кодов. Из-за этого в ресторанах и барах упала выручка, сократилось количество посетителей.

Примечательно, что у городской администрации есть возможность помочь МСП. Но вместо этого Смольный предпочитает организовывать проверки, мешающие бизнесменам работать в спокойном режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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