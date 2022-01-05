Платить штраф за неубранный на крышах снег придется самим петербуржцам

Сегодня, 17:20

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Платить штраф за неубранный на крышах снег придется самим петербуржцам
Фото из открытых источников

Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проверили работу частных управляющих компаний и оштрафовали их за некачественную уборку снега. При этом они не нашли никаких нарушений в работе коммунальщиков Смольного, что выглядит довольно сомнительно на фоне неочищенных дорог и гор грязного снега на улицах.

Специалисты ГАТИ завели 27 дел, связанных с некачественной работой частных компаний. Общая сумма штрафов составит более 40 млн рублей. Ранее губернатор Александр Беглов отмечал, что в подобных ситуациях эти штрафы выплачивают не компании, а сами петербуржцы.

«Мы оштрафовали управляющую компанию, а она что делает: берет и перекидывает на плечи жителей города, на те же самые ТСЖ. Она же не из своего кармана берет. Я условно говорю. Не все такие», - сообщил глава Петербурга.

Другими словами, именно горожанам придется платить за неубранный снег на крышах и во дворах. Примечательно, что городские организации не понесут ответственности за плохую уборку на дорогах и тротуарах, так как проверки якобы не выявили никаких нарушений.

Напомним, Петербург с начала декабря завален снегом из-за бездействия коммунальщиков Смольного. На дорогах ежедневно фиксируются пробки и ДТП, а пешеходы боятся выходить на улицу из-за гололеда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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