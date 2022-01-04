Актер Смирнов рассказал об односторонней чистке улиц в Петербурге

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Многие именитые петербуржцы жестко раскритиковали некачественную уборку городских кварталов Санкт-Петербурга от снега и льда. Так, актер театра и кино Николай Смирнов охарактеризовал качество расчистки сугробов в городе на Неве как «ужасное».
Раскритиковал актер и несвоевременность вывоза мусора. По его мнению, длинные каникулы у дворников слишком затянулись. Резюмируя, Смирнов сказал, что Смольный раньше следил за Петербургом лучше.
Городские власти в текущем зимнем сезоне провалили подготовку коммунальных служб к снегоуборочной кампании. После декабрьских циклонов город до сих пор остается в «снежном плену». Заносы на дорогах и наледь на тротуарах приводят к росту ДТП и травматизму среди населения.
Мусорная реформа, стартовавшая в Петербурге 1 января, тоже привела к печальным последствиям. Горы бытовых отходов растут во всех городских районах. Мусор не вывозится из-за неготовности властей города к переменам в области сбора и переработки твердых коммунальных отходов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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