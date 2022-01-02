Власти Петербурга запутались в количестве вакцинированного населения

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Журналисты обратили внимание на статистику по вакцинации в Санкт-Петербурге за 2 января. По данным комитета по здравоохранению в воскресенье привились 2 574 человека, 1112 из которых сделали укол первой фазы вакцины, пишет Gazeta.SPb. Однако на сайте Смольного указано, что первично привились лишь 66 петербуржцев. Получается, комздрав «приукрасил» статистику почти в 17 раз.
Это уже не первый случай, когда петербургские чиновники манипулируют статистическими данными для получения более благоприятной картины проходящей кампании по вакцинации, которую Смольный фактически провалил. Завышал статистику в том числе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В конце октября, по словам градоначальника, вакцинировались 54% петербуржцев. Однако на самом деле этот показатель был куда более скромным - 34,9%.
Летом журналисты заметили, что чиновники включают в официальную статистику не всех заболевших. По данным оперштаба по коронавирусу, в Петербурге насчитывалось 140 тысяч случаев заболевания, в то время как на самом деле COVID-19 был выявлен более чем у 400 тысяч человек.
До сих пор в Санкт-Петербурге одна из самых сложных эпидемиологических ситуаций по стране. Город на Неве занимает второе место по заболеваемости – за прошедшие сутки выявлено 1 297 новых случаев заражения коронавирусом. При этом на стабильно высоком уровне держится смертность от COVID-19.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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