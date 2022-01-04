Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр Беглов предпочитает развлекаться.

Петербургский градоначальник посетил открытый каток на Елагином острове, где провел встречу с юными спортсменами, причем сделал это Беглов без использования средств индивидуальной защиты.

Во встрече также приняла участие заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Тамара Москвина.

Между тем климатические условия в Петербурге продолжают ухудшаться. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Автомобилистам рекомендовано ограничить поездки и сохранять бдительность на дорогах. Сохранять осторожность нужно и пешеходам, учитывая плохую работу коммунальных служб по уборке снега.

Однако Александр Беглов предпочитает заниматься не решением городских проблем, а развлекаться на катке, и делает это, нарушая требования Роспотребнадзора, без использования защитной маски. Это не первый случай, когда петербургский губернатор пренебрегает использованием СИЗ на общественных мероприятиях, тем самым подавая плохой пример горожанам в условиях неблагоприятной эпидобстановки.

Во многом из-за своих необдуманных действий Беглов стал одним из лидеров по упоминаемости в Telegram во второй половине декабря, причем в негативном контексте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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