Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Сегодня, 12:04

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Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега
Фото: gov.spb.ru

Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр Беглов предпочитает развлекаться.

Петербургский градоначальник посетил открытый каток на Елагином острове, где провел встречу с юными спортсменами, причем сделал это Беглов без использования средств индивидуальной защиты.  

Во встрече также приняла участие заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Тамара Москвина.  

Между тем климатические условия в Петербурге продолжают ухудшаться. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Автомобилистам рекомендовано ограничить поездки и сохранять бдительность на дорогах. Сохранять осторожность нужно и пешеходам, учитывая плохую работу коммунальных служб по уборке снега.  

Однако Александр Беглов предпочитает заниматься не решением городских проблем, а развлекаться на катке, и делает это, нарушая требования Роспотребнадзора, без использования защитной маски. Это не первый случай, когда петербургский губернатор пренебрегает использованием СИЗ на общественных мероприятиях, тем самым подавая плохой пример горожанам в условиях неблагоприятной эпидобстановки.  

Во многом из-за своих необдуманных действий Беглов стал одним из лидеров по упоминаемости в Telegram во второй половине декабря, причем в негативном контексте.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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