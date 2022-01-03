Смольный обошел вниманием проблемы рестораторов и отельеров

Сегодня, 18:16

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Смольный обошел вниманием проблемы рестораторов и отельеров
Фото: gov.spb.ru

Власти Санкт-Петербурга обещают усилить поддержку промышленности в наступившем году. Фонд развития промышленности увеличится еще на один миллиард рублей дополнительно. 

Смольный заявил о необходимости поддержать промышленность, потому что это позволит сберечь множество рабочих мест. О бизнесе, который дал работу примерно половине петербуржцев, городские власти стараются не говорить. Зато докладывают, что стараниями губернатора Александра Беглова Фонд развития промышленности неоднократно капитализировался, последний раз - на 533 миллиона рублей. Ещё миллиард добавится в текущем году. 

Губернатор отметил, что поддержать промышленников в нелёгкую пору пандемии очень важно, потому что именно ссуды от Петербурга помогли многим сберечь рабочие места и не снижать темпы производства. 

Однако такая поддержка обещана не всем отраслям. Тот же малый и средний бизнес, где занята почти половина горожан, постоянно нуждается в поддержке и страдает от оттока персонала. Бизнесу Смольный помочь не спешит, зато ввести новые ограничения не забывает. Многим представителям общепита приходится ликвидировать свои предприятия или менять местоположение на менее престижное и проходное. 

Та же проблема и в гостиничной сфере. Вопреки оптимистичным заявлениям Смольного о расцвете петербургского туризма, на деле количество гостей снизилось. Многие отели закрылись, не получив поддержки от города. Отказал Беглов и в отсрочке введения QR-кодов до февраля 2022 года, несмотря на явное снижение потока туристов и посетителей кафе и ресторанов. Со 2 января в рестораны и кафе не пускают без QR-кода или справки о медотводе. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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