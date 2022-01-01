В Петербурге игнорируются современные технологии утилизации мусора 

Сегодня, 18:04

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В Петербурге игнорируются современные технологии утилизации мусора 
Фото из открытых источников

Смольный не сумел подготовиться к началу «мусорной реформы», считает экологическое сообщество Петербурга. Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко отметил, что администрация Санкт-Петербурга не принимает во внимание разработки петербургских ученых, способные превратить обращение с отходами в экологически-безопасный процесс. 

«Мусорную реформу» Смольного, которую команда губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прорабатывает уже несколько лет, не раз критиковали эксперты. Окончательная концепция не выведена до сих пор. При этом, считает Рыбальченко, не решен вопрос безопасной переработки мусора. 

«С моей точки зрения, очень мало науки, технологий и продуманных алгоритмов в том, что сейчас там делается. Петербург мощная столица, ну кто мешал обратиться к тем же самым металлургам? У металлургов есть специальные печи, которые помогают сжигать любой мусор безопасно. Это российское изобретение. Даже не нужно высшими технологиями – плазма или «пушка Фролова» – идти, о которых я так люблю говорить, потому что это инновационное изобретение, нигде в мире такого нет, «пушка Фролова» есть только у России. Почему строят эти сжигающие заводы, которые будут убивать население?» - поделился мнением эколог. 

При этом он добавил, что именно петербургские ученые разработали технологию «Пироксел-2», позволяющую утилизировать отходы без вреда для окружающей среды, однако власти города не спешат использовать инновационный подход. 

«Почему бы Питеру не взять свой питерский «Пироксел», разработанный питерскими учеными, и не запустить его в производство? Это, действительно, может быть вопрос к губернатору. Изобретатели «Пироксела», да, они старики, но они еще живы. Их можно вызвать, и эти установки протестировать и запустить, они рабочие», - заявил Рыбальченко.

Отметим, что на сегодняшний день Санкт-Петербург не имеет необходимых для переработки отходов мощностей, в том числе нет ни одного мусороперерабатывающего завода. 

Ранее ситуацию комментировала депутат муниципалитета «Гавань» Ольга Фаттуш, отметившая, что своевременный вывоз мусора не будет означать успешность проводимой Бегловым «мусорной реформы», поскольку перерабатывать отходы городу негде. ТКО будут вывозить на полигоны в Ленобласти, чему явно не обрадуются местные жители.

Перед началом реализации реформы, необходимо было проработать инфраструктуру, включая создание центров переработки и сжигания мусора, считает Фаттуш. При этом выделяемую при сжигании энергию можно было бы направлять на обогрев домов, как это делают во многих европейских городах. Однако Смольный, по всей видимости, не заинтересован в экологичных и продуманных подходах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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