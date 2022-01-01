Актер Александров напомнил Смольному про неубранный снег во дворах

Простые петербуржцы, эксперты и знаменитые артисты критикуют Смольный и губернатора Александра Беглова за проваленную снегоуборочную кампанию. Ранее советский и российский актер театра и кино Евгений Александров негативно оценил работу городских властей по уборке улиц и дворов от снежных заносов.

«Ну, ужасно, не убирается снег. Когда приехали СНГ, так чуть-чуть убрали. Зайдите просто во дворы. Вот вы обыкновенная служба новостей, возьмите фотоаппараты и пошлите мальчика. Даже в тот же центр. И вы все увидите, что снег, он просто во дворах. Вот и все», — убежден Александров.

Ранее СМИ сообщали, что коммунальные службы Смольного плохо очищают тротуары и дороги от снега. Журналисты писали про нехватку дворников и спецтехники, а также рост числа жалоб петербуржцев на неубранную наледь и сугробы. Эксперты считают, что спустя месяц после начала снегопадов ситуация не изменилась.

Актер также отмечает, что после завершения саммита глав СНГ коммунальщики просто складируют снежные массы во дворах. По его мнению, они рассчитывают, что сугробы сами растают, поэтому и не торопятся их убирать.

Ранее СМИ сообщали , что Смольный и Беглов так и не решили важнейшие для петербуржцев проблемы. Все обещания чиновников остались невыполненными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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