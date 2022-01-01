Актер Александров напомнил Смольному про неубранный снег во дворах

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
Простые петербуржцы, эксперты и знаменитые артисты критикуют Смольный и губернатора Александра Беглова за проваленную снегоуборочную кампанию. Ранее советский и российский актер театра и кино Евгений Александров негативно оценил работу городских властей по уборке улиц и дворов от снежных заносов.
«Ну, ужасно, не убирается снег. Когда приехали СНГ, так чуть-чуть убрали. Зайдите просто во дворы. Вот вы обыкновенная служба новостей, возьмите фотоаппараты и пошлите мальчика. Даже в тот же центр. И вы все увидите, что снег, он просто во дворах. Вот и все», — убежден Александров.
Ранее СМИ сообщали, что коммунальные службы Смольного плохо очищают тротуары и дороги от снега. Журналисты писали про нехватку дворников и спецтехники, а также рост числа жалоб петербуржцев на неубранную наледь и сугробы. Эксперты считают, что спустя месяц после начала снегопадов ситуация не изменилась.
Актер также отмечает, что после завершения саммита глав СНГ коммунальщики просто складируют снежные массы во дворах. По его мнению, они рассчитывают, что сугробы сами растают, поэтому и не торопятся их убирать.
Ранее СМИ сообщали, что Смольный и Беглов так и не решили важнейшие для петербуржцев проблемы. Все обещания чиновников остались невыполненными.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
Прибавку в 10 тыс. рублей в 2022 году смогут получить некоторые пенсионеры. В Пенсионном фонде объяснили, кто может...Подробнее
С 1 января 2022 года пожилые граждане, которые раннее лишились помощи от властей, снова начнут получать выплаты. Деньги...Подробнее
О деталях получения новой денежной помощи от государства сообщили в региональных министерствах труда и социальной...Подробнее
Комментировать