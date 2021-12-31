Смольный не показал достойных результатов работы в 2021 году

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2021 год для жителей Петербурга оказался по многим параметрам неудачным. Горожане жалуются на то, что Смольный провалил снегоуборочную кампанию в декабре уходящего года. Губернатор Александр Беглов и его команда вновь проявили себя не с лучшей стороны.
Еще одним пунктом разочарования петербуржцев в политике Смольного оказалась неудачная борьба чиновников с распространением COVID-19. По результатам исследования «Национальный индекс тревожностей», Петербург стал вторым в рейтинге в истекшем году. Жители города недовольны тем, что власти не использовали те же меры стимулирования вакцинации, которые оказались эффективными в Москве.
Очередным бедствием для петербуржцев после наступления зимних морозов стали постоянные коммунальные аварии и «снежный коллапс». Прорывы теплосетей показали, что Смольный не подготовил город в должной мере к осенне-зимнему сезону. В конце прошлого года аварии системы центрального водоснабжения были зарегистрированы практически во всех городских районах. Снег после декабрьских циклонов коммунальные службы не могли убрать вплоть до наступления нового года.
Смольный не смог оперативно отреагировать на обыкновенную для широт Петербурга зимнюю непогоду. Нерасчищенные заносы на дорогах и наледь на тротуарах города вызвали резкий рост ДТП и травматизма среди горожан. На плохую уборку снега в Петербурге пожаловалась телеведущая Дана Борисова. Актер Иван Краско написал обращение к президенту Путину с просьбой о помощи городу в уборке снега и льда с улиц родного города главы государства.
Перепады температур вызвали не только рост сосулек на карнизах, но и так называемые «погодные» разрушения зданий, особенно в историческом центре города.
Так, 19 ноября на Каменноостровском проспекте Петроградской стороны осыпался фасад дома № 8. Благо падающими осколками штукатурки никого не задело.
«Теперь прогулки по Петербургу могут вас убить», — прокомментировал данный инцидент один из пользователей Telegram-канала «Протестный Петербург».
Прошедший 2021 год оказался провальным для администрации Беглова с точки зрения нерешенных городских проблем и нарастающего социального напряжения в обществе. Смольный в очередной раз не смог решить системные проблемы городского быта, такие как подготовка коммунальных систем к зиме, налаживание процесса уборки города от снега и льда, своевременный ремонт исторических зданий Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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