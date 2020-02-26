В петербургской квартире взорвалось самодельное устройство

В пятницу в многоэтажке по ул. Замшиной в Петербурге прогремел взрыв. Предположительно, в 2-комнатной квартире проживает 40-летний мужчина и его отец (владелец жилья). Взрывом выбило оконные стекла, после этого из окна выглянул пожилой человек, пишут «Невские новости ».

По данным ресурса, взрыв зафиксировала уличная камера наблюдения. Жертв нет, однако серьезные травмы получил сын хозяина квартиры. В настоящий момент в квартире находятся медики, полицейские и спасатели. Об имущественном ущербе пока не сообщается, каково состояние потерпевшего, также неизвестно.

Обстоятельства произошедшего выясняются.