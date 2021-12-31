Обещания Беглова обернулись для петербуржцев реальностью в виде прошлогоднего снега

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Власти Санкт-Петербурга не выполнили большинство обещаний, которые Смольный и губернатор Александр Беглов, в частности, раздавали в прошлом году.
Некомпетентность чиновников Северной столицы привела к дискомфорту в жизни обычных горожан. Еще в начале осени Беглов уверял, что город полностью готов к началу зимнего сезона, однако неубранные улицы, и постоянные аварии на теплосетях, обнажили реальное положение дел в коммунальной сфере города.
Местные жители вспоминают, что циклоны, «неожиданно» пришедшие в Петербург, принесли сильные снегопады. Однако власти города по-прежнему не справились с последствиями непогоды.
За минувший 2021 год власти Петербурга не смогли добиться каких-либо существенных достижений ни в одной из подконтрольных сфер. Кроме того, из-за отсутствия капремонта город на Неве постепенно теряет свой исторический облик.
Горожане, а также известные жители Северной столицы, неоднократно критиковали чиновников под управлением губернатора Александра Беглова. Однако власти будто намерено игнорируют проблемы жителей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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