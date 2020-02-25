В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании девятиклассницы

Сегодня, 11:13

Александр Зуев

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В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании девятиклассницы

В понедельник в отдел полиции в Всеволожском районе (Ленинградская обл.) обратилась женщина, заявившая об изнасиловании 15-летней дочери таксистом азиатской внешности. По ее словам, девочка вызвала такси по одному из мобильных приложений. 

Когда подъехали к дому, школьница попросила мужчину подождать минутку, пока она сбегает за деньгами, чтобы расплатиться за поездку. Однако таксист пересел к ней на заднее сиденье и изнасиловал с применением грубой силы. Девушка смогла открыть дверь и сбежать лишь после того, как он ослабил хватку. 

В среду полицейские задержали таксиста в Петербурге. Им оказался 29-летний гражданин Таджикистана, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Петербург таксист изнасилование

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В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании девятиклассницы

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