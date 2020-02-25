В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании девятиклассницы

В понедельник в отдел полиции в Всеволожском районе (Ленинградская обл.) обратилась женщина, заявившая об изнасиловании 15-летней дочери таксистом азиатской внешности. По ее словам, девочка вызвала такси по одному из мобильных приложений.

Когда подъехали к дому, школьница попросила мужчину подождать минутку, пока она сбегает за деньгами, чтобы расплатиться за поездку. Однако таксист пересел к ней на заднее сиденье и изнасиловал с применением грубой силы. Девушка смогла открыть дверь и сбежать лишь после того, как он ослабил хватку.

В среду полицейские задержали таксиста в Петербурге. Им оказался 29-летний гражданин Таджикистана, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости ».